Серябкина раскрыла жёсткий метод, как привить детям любовь к музыке

Российская поп-артистка Ольга Серябкина, известная как экс-участница группы Serebro, раскрыла, как прививает сыну Луке любовь к музыке. Певица подчеркнула, что стремится к всестороннему развитию своего ребёнка.

Пятилетний сын Серябкиной занимается английским, рисованием и плаванием, а также проходит общеобразовательную подготовку к детскому саду. Артистка подчеркнула, что следит за тем, чтобы ребёнок не был «перегружен». Но пока Серябкина не уверена, что отдаст Луку в музыкальную школу, так как сейчас его творческим развитием занимается её мать, владеющая гитарой и фортепиано.

В беседе с «Комсомольской правдой» Серябкина также заявила, что детей обязательно нужно заставлять заниматься.

До определённого возраста ребёнок не вполне может знать, что ему нужно. Когда его учат чему-то важному, полезному, обязательно нужно настаивать. Есть такая поговорка, и она отвечает на все вопросы: знания за плечами не носить. Поэтому учите своих детей, заставляйте их заниматься. Вы никогда не знаете, насколько важным это может оказаться в жизни.

Серябкина привела в пример саму себя, заявив, что, если бы мать не заставляла её заниматься, она бы не состоялась в своей профессии. Она также отметила, что не знает никого, кому бы нравилось «сидеть за инструментом и заниматься рутиной с удовольствием».

Единственный сын Серябкиной Лука родился 20 ноября 2021 года. Его отец — предприниматель и муж певицы Георгий Начкебия.

