Успенская поставила точку в 25-летнем конфликте

Шансон-певица Любовь Успенская заявила, что заключила перемирие с поэтом-песенником Ильёй Резником. В 90-е они сотрудничали над песней «Кабриолет», ставшей одним из главных хитов артистки.

© Соцсети Любови Успенской

Текст композиции написал Резник, но Успенская сделала её хитом. В 2011 году поэт заявил, что не получает с хита авторских отчислений, и запретил певице её исполнение. Она отказалась, уличив Резника в «неблагодарности».

Примирение состоялось на одной из премий. Бывшие коллеги оказались за одним столом, а по окончании банкета Резник заглянул к артистке в гримёрную. По словам Успенской, и она, и поэт были осчастливлены таким исходом, так как «жить в мире лучше».

Певица также понадеялась выступить на творческом вечере Резника и спеть песни его авторства, которые она не исполняла прежде. Слова Успенской приводит Пятый канал.

