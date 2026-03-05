Гарри Стайлс заявил, что его принуждали к публичной скорби по Лиаму Пейну

Британский поп-артист Гарри Стайлс высказался о жизни после смерти Лиама Пейна и публичном давлении, которое он ощущал из-за этого. Музыканты познакомились на шоу X Factor в 2010 году, после чего оба вошли в состав группы One Direction.

По словам Стайлса, во время скорби по товарищу он также был вынужден уживаться с ожиданиями других людей. Артист отметил, что испытывал сильные чувства из-за смерти Пейна, но говорить об этом ему было непросто. Певец был удивлён, что люди заставляют его демонстрировать его переживания. В интервью журналисту Зейну Лоу Стайлс заявил, что люди могли интерпретировать его молчание как безразличие или отсутствие эмоций.

Исполнитель хита Aperture также отметил, что смерть Лиама Пейна заставила его задуматься о собственной жизни.

Терять друзей тяжело — особенно тех, кто во многом на тебя похож. Я видел обладателя добрейшего сердца, который просто хотел стать великим. Для меня было важно задаться вопросом: «Какой должна быть моя жизнь?» Теперь мне кажется, что лучший способ почтить память ушедших друзей — это жить на всю катушку.

Лиам Пейн умер 16 октября 2024-го. Музыканту был 31 год, он разбился после падения с третьего этажа в Буэнос-Айресе. Похороны артиста состоялись в ноябре, церемонию прощания посетил каждый участник One Direction.

