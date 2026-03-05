99-летний Зацепин превратит культовую советскую комедию в мюзикл

Российский композитор Александр Зацепин рассказал о подготовке мюзикла по мотивам советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Музыкант напомнил, что в фильме играют три его песни, написанные в соавторстве с поэтом Леонидом Дербенёвым.

В частности, речь о композициях «Разговор со счастьем», «Маруся» и «Звенит январская вьюга». Помимо них, в постановке будет ещё «около двадцати» музыкальных номеров. Композитор выразил надежду, что они «понравятся зрителям», передаёт «Комсомольская правда».

Помимо Зацепина, в разработке постановки задействована его партнёрша Муза Ли. Она руководит музыкальным театром «Музико» и пишет тексты для постановок композитора. За последние полтора года творческий дуэт, по словам Зацепина, уже написал пять мюзиклов.

Детали постановки — премьера, актёрский состав, концертная площадка — пока не обнародованы.

