Купленные призы, фиктивные браки: кто из звёзд прославился по блату

Алсу пробилась на сцену благодаря богатому отцу и, вероятно, потратила больше двух миллионов рублей на победу своей дочери в телеконкурсе. Филипп Киркоров родился в музыкальной семье, но стал большой звездой благодаря удачному браку. А вот супруг Жасмин, поддержавший её творческие устремления, оказался домашним тираном. «Рамблер» рассказывает истории современных артистов, построивших карьеру при поддержке влиятельных родственников.

Будущий король российской эстрады родился в относительно музыкальной семье. Его отец Бедрос Киркоров был известным в Болгарии певцом, мать работала ведущей концертов. Филипп Киркоров часто ездил с отцом на гастроли и, согласно расхожей легенде, впервые вышел на сцену в возрасте пяти лет. В 1984-м молодой артист поступил в Гнесинку, а в 1985-м снялся в своём дебютном выпуске телепрограммы «Шире круг». Вместе с отцом 18-летний Киркоров исполнил песню «Алёша» на болгарском.

Ещё больший толчок в карьере Киркорова произошёл после знакомства с Аллой Пугачёвой, в ту пору уже считавшейся «примадонной» российской эстрады. В 1988-м артистка пригласила его на свою телепрограмму «Рождественские встречи», а в 1989-м Киркоров покинул её театр и начал сольную карьеру. Уже в 1990 году его песня «Небо и земля» получила гран-при конкурса «Шлягер-90». В 1994-м Киркоров стал супругом Пугачёвой, окончательно приковав к себе всеобщее внимание. В 2005-м они развелись, а 20 лет спустя экс-примадонна заявила, что этот брак был заключён с единственной целью — помочь карьере Киркорова. Сам артист её слова не подтвердил и в эфире YouTube-шоу «Натальная карта» заявил, что вспоминает бывшую супругу с благодарностью, несмотря ни на что.

Исполнитель хита «Босоногий мальчик» и популяризатор босса-новы родился в семье учительницы и художественного руководителя целого ряда советских коллективов. Николай Агутин участвовал в создании «Весёлых ребят», «Песняров» и «Поющих сердец», а также работал со Стасом Наминым. В детстве Агутин нередко ездил с отцом на гастроли, хотя занялся гитарой «лишь бы нравиться девочкам». Артист признался в этом в интервью Юрию Костину в рамках проекта «Личные связи» в 2021 году.

Отучившись во МГИКе и отслужив в армии, Агутин начал выезжать на гастроли в качестве «артиста разогрева». Его отец часто советовал молодого артиста своим коллегам, благодаря чему юный Агутин выступал на одной сцене с Дмитрием Маликовым, Михаилом Муромовым и Юрием Антоновым. Отец также помогал артисту с отбором песен для дебютного альбома: например, он одобрил «Босоногого мальчика», ставшего первым хитом Агутина.

Близкий друг Агутина певец Владимир Пресняков — не просто сын известного саксофониста Владимира Преснякова, а полноценный представитель творческой династии. По словам Преснякова — старшего, ещё его прадед связал жизнь с музыкой, так что исполнитель хита «Стюардесса по имени Жанна» стал артистом в пятом поколении. Мать Преснякова — младшего Елена Кобзева также прославилась как певица и участница ВИА «Самоцветы»: она вошла в состав коллектива по приглашению Преснякова — старшего, вскоре ставшего её супругом.

Первые выступления Преснякова — младшего состоялись в 14-летнем возрасте на концертах рок-группы «Круиз». С коллективом работал поэт-песенник Валерий Сауткин, знакомый с отцом юного музыканта. В 1986 году Пресняков — младший появился в эфире телепрограммы «Утренняя почта», а к концу года стал одним из лучших певцов страны по версии премии «Звуковая дорожка».

© Соцсети Вячеслава Шаинского

Случаи сыновей, продолжающих творчество отцов, встречаются также и в среде детской музыки. Показательна история Вячеслава Шаинского — сына известного композитора Владимира Шаинского, создавшего саундтреки к множеству советских мультфильмов. В их числе — песня «Антошка» на стихи Юрия Энтина, «Кузнечик» со словами Николая Носова и «Когда мои друзья со мной» с лирикой Михаила Танича.

Владимир Шаинский помог сыну Вячеславу не знакомствами или деньгами, а советом и направлением. Сначала композитор отдал его в музыкальную школу, затем — в Ашдодскую государственную консерваторию, расположенную в Израиле. Отучившись за рубежом, Шаинский вернулся в Москву и поступил в колледж при Московской консерватории, а в 2010-м получил второе образование по специальности «звукорежиссура». Долгое время Шаинский занимался электронной музыкой и даже преподавал её в Аудиошколе диджея Грува. После смерти старшего Шаинского в 2017 году его сын вошёл в состав кураторов детского мероприятия «Шаинский фест»

Музыкальный путь Ирины Дубцовой начался задолго до того, как артистка попала на «Фабрику звёзд». Когда ей было 11, родители создали детский коллектив «Джем», солисткой которого стала их дочь. Отец артистки Виктор Дубцов записал демокассету и передал её московскому композитору Андрею Пряжникову, а тот, в свою очередь — создателю «Любэ» и «Иванушек» Игорю Матвиенко. Он оценил голос молодой Дубцовой и пригласил её в группу «Девочки». Артистка провела в её составе всего два года и уже в 2001-м покинула коллектив. За три года до «Фабрики» Дубцова не выпускала песен, но успела поработать с певцом Антоном Макарским и получить диплом по специальности «Академическое пение».

Пелагея

Далеко не всегда родительская поддержка упирается в представление своего ребёнка людям, способным помочь в его продвижении. Иногда родитель становится главным наставником, менеджером и директором будущего артиста. Так, например, случилось с Пелагеей. Её мать Светлана Ханова была джазовой певицей, но потом потеряла голос и стала театральным режиссёром. Заметив у дочери музыкальный талант, Ханова стала заниматься с ней вокалом и надоумила поступить в спецшколу при Новосибирской консерватории. Тогда Пелагея стала самой юной студенткой в истории заведения. Мать также поспособствовала тому, чтобы запись с пением начинающей артистки попала к телеведущему Юрию Николаеву, который предложил Пелагее принять участие в конкурсе «Утренней звезды». Когда молодая артистка решила собрать коллектив для исполнения народной музыки, мать вызвалась быть одновременно её менеджером, директором и даже костюмером. Светлана Ханова исполняет те же обязанности и сегодня.

Жасмин

Сара Манахимова, хорошо известная под творческим псевдонимом Жасмин, родилась в семье Заслуженного деятеля искусств республики Дагестан Льва Манахимова. Отец будущей артистки служил балетмейстером, её мать — дирижёром. Несмотря на это, Жасмин не собиралась становиться певицей и попала на сцену случайно. Артистка поступила в медицинский колледж и вошла в команду КВН. На одной из игр ей и её сокомандникам пришлось соревноваться в пении со студентами музыкального училища. Неожиданная победа заставила Жасмин задуматься о верности избранного пути.

В 1999 году артистка решила посвятить себя музыкальной карьере. Правда, помочь ей вызвался не отец, а первый муж — предприниматель Вячеслав Семендуев. Супруг вкладывал деньги в запись песен, работу продюсеров и съёмки клипов. Дебют Жасмин состоялся в конце 1999 года, а уже в 2000-м артистка получила свой первый «Золотой граммофон». Правда, союз с Семендуевым распался в 2006 году: причиной стало домашнее насилие со стороны супруга.

Алсу

Певица Алсу также получила серьёзную финансовую поддержку от близкого родственника: своего отца Ралифа Сафина. Заметив у дочери интерес к музыке, предприниматель собрал вокруг неё команду профессионалов, «оградивших её от негатива». В 15 лет артистка выпустила первые хиты «Зимний сон» и «Иногда», а в 16 уже выступала на «Евровидении». В 2000 году Алсу удалось завоевать второе место: до победы Димы Билана в 2008-м её результат считался лучшим за всю историю участия России в соревновании. В 2026 году в дискографии Алсу 11 студийных альбомов, несколько «Золотых граммофонов» и даже премия «ТЭФИ», полученная за ведение «Евровидения» в 2009 году.

Артистка решила повторить ход отца и помочь своему ребёнку начать музыкальную карьеру. Дочь Алсу Микаэлла Абрамова одержала победу в детском «Голосе» после того, как мать решилась на покупку голосов. Когда юная певица заняла первое место с отрывом в 80 тысяч очков, организаторы конкурса заподозрили накрутку и запросили независимую экспертизу. Компания Group-IB подтвердила накрутку и оценила её примерную стоимость в 2,4 миллиона рублей. Результат голосования был аннулирован.

В 2024 году, беседуя с Ксенией Собчак, Алсу созналась, что действительно отправила 40 сообщений в поддержку Абрамовой, использовав два телефона и обратившись за помощью к родственникам. Хотя певица утверждала, что подобный формат голосования соответствует правилам «Первого» канала, поступок осудили.