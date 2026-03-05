K-pop-группа BTS представила трейлер и трек-лист первого за шесть лет релиза

Южнокорейский бойз-бэнд BTS поделился деталями грядущего возвращения. Их лонгплей Arirang выйдет 20 марта, в него попадёт 14 новых композиций. Участие в записи приняли музыканты Райан Теддер (One Republic), Кевин Паркер (Tame Impala), поп-артист Artemas, рэпер JPEGMafia и другие, а также сами участники BTS.

© Amy Sussman/Getty Images

В день выхода лонгплея на Netflix также состоится прямая трансляция их первого совместного концерта со времён возвращения. В Сети появился трейлер, демонстрирующий портреты участников BTS, гуляющих по площади Кванхвамун. Локация выбрана неслучайно: первый с 2022 года концерт пройдёт именно здесь.

Так выглядит трек-лист грядущей пластинки:

1. Body to Body

2. Hooligan

3. Aliens

4. FYA

5. 2.0

6. No. 29

7. SWIM

8. Merry Go Round

9. NORMAL

10. Like Animals

11. they don’t know ‘bout us

12. One More Night

13. Please

14. Into The Sun

Возвращение BTS сопровождается большим ажиотажем со стороны их поклонников, так как команда ушла на самый большой перерыв в своей карьере. Это было связано с обязанностью каждого участника пройти обязательную воинскую службу.

За время перерыва артисты выпустили несколько сольных альбомов, хотя ни один из этих релизов не повторил коммерческого успеха пластинок BTS.

