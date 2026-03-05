В Москве прошла благотворительная премия «Новое Радио Awards»

3 марта состоялась церемония «Новое Радио AWARDS» — музыкальная премия, которая в третий раз объединила вручение наград и благотворительный марафон в поддержку Фонда Хабенского. В этом году проект вновь показал, что музыка и добро способны объединять людей по всей стране.

© Предоставлено организаторами мероприятия

С самого утра в эфире «Нового Радио» звучали песни популярных артистов, среди которых были как молодые исполнители, так и известные музыканты. В концертной студии выступили Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Artik&Asti, Валерия, Коста Лакоста и многие другие. Хедлайнером премии стал Леонид Агутин, который представил эксклюзивный концертный сет. Все они выступали не только ради музыки, но и ради помощи детям и молодым взрослым с опухолями мозга, подопечным Фонда Хабенского.

© Предоставлено организаторами мероприятия

Общими усилиями слушателей, зрителей, команды «Нового Радио», партнёров и артистов-участников церемонии было собрано более 17 миллионов рублей. По традиции старт марафону дала радиостанция, сделав пожертвование в размере 10 миллионов рублей. Вся сумма будет направлена на лечение и реабилитацию подопечных Фонда Хабенского, а также на реализацию его проектов. Благотворительный сбор продолжается до 9 марта.

Проект вышел за рамки эфира. «Новое Радио» и медиахолдинг МАЕР организовали арт-проект в разных городах, напоминая жителям о важности добрых дел. На медиафасадах по всей России велась прямая трансляция церемонии, а Останкинская телебашня засияла фирменными цветами премии. Стать гостем церемонии мог каждый, а эксклюзивная видеотрансляция была доступна в сообществе «Нового Радио» во «ВКонтакте».

© Предоставлено организаторами мероприятия

В ходе марафона артисты получили статуэтки в 14 номинациях. Золотые Сирены вручали актёры, режиссёры и деятели культуры. Группа Nemiga стала «Прорывом года», рэпер LYRIQ получил статуэтку как «Саунд-продюсер года». Дуэтный сингл Elman & Trida «С неба» стал «Синглом года», а супружеская чета Валерии и Иосифа Пригожина получила награду «Ренессанс года». «Группой года» были признаны Artik & Asti, а «Лучшее шоу» устроила поп-артистка Мари Краймбрери.

Также были отмечены лейбл Zion Music, Коста Лакоста, NILETTO, Лёша Свик и Mary Gu, SERYABKINA, Ваня Дмитриенко, Константин Майор, медиахолдинг МАЕР и Леонид Агутин за вклад в развитие благотворительности.

