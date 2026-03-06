Американский рэпер отказался проводить мартовские концерты в России

Американский хип-хоп-исполнитель Трэмар Диллард, более известный под псевдонимом Flo Rida, объявил о переносе своих российских концертов с марта на май 2026 года. Причиной он назвал «напряжённую ситуацию в мире».

© NDZ/Star Max/Getty Images

Flo Rida объяснил, что часть команды не может покинуть Дубай. Он также добавил, что его родные беспокоятся из-за безопасности перелётов. «Я обещаю вам, что мы устроим грандиозные и захватывающие шоу, каких вы ещё никогда не видели. Просто ждите. Я гарантирую, что прилечу», — заявил рэпер. Видео с его обращением опубликовало концертное агентство Say Agency в своих соцсетях.

Организаторы заверили, что поклонники, столкнувшиеся с невозвратными расходами, смогут получить мерч от артиста в день концерта.

Серия шоу Flo Rida изначально должна была начаться 8 марта. Сейчас же все выступления перенесены на майские праздники. 2 и 3 мая рэпер даст концерты на «ЦСКА Арене» в Москве, 5 мая — в Баскет-холле в Краснодаре и 7 мая — на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.

Flo Rida прославился в конце нулевых. Его сингл с T-Pain «Low» 10 недель возглавлял Billboard Hot 100. Рэпер также выпустил популярные треки Right Round, Whistle и Good Feeling.

«Райдер внушительный»: американский рэпер Flo Rida проедет с туром по России