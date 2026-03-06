Iowa и трио из Израиля: фестиваль Stereoleto объявил вторую волну артистов

На музыкальном фестивале Stereoleto в 2026 году выступят LAB с Антоном Беляевым, Loqiemean, Iowa и многие другие. Мероприятие пройдёт 13 и 14 июня в Санкт-Петербурге.

© Предоставлено организаторами фестиваля

В течение двух дней на Stereoleto на сцене можно будет увидеть проект Антона Беляева LAB, мультижанрового артиста Loqiemean, поп-рок-группу Iowa, инди-поп-певицу Terelya, нью-вейв-бэнд «Сова», поп-дуэт «Кай и Гетера», постпанк-коллектив Ploho, акапельный вокальный ансамбль «Бозоны Хиггса», инди-рок-группу «Другое дело» и трио из Израиля Monolyt.

Исполнители присоединились к ранее анонсированным коллективам «Бонд с кнопкой», «Хлеб», «Борисовский Тракт», Diasonics, «Стрио», uncle pecos, Obraza Net, а также к артистам лампабикт и аннушкаа.

Stereoleto уже в 25-й раз пройдёт в Санкт-Петербурге. За это время фестиваль успел стать важной частью культурного кода города. Ежегодно он собирает музыкантов разных жанров. В разные годы на сцене Stereoleto выступали Дельфин, Хаски, Massive Attack и Sigur Ros.

