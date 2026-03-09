Губин против всех, Слава на грани суицида: главное в музыке за неделю

Андрей Губин в новом интервью раскритиковал российскую музыкальную индустрии, а концерт Славы в Пензе пошёл катастрофически не по плану. Об этих и других новостях недели читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Андрей Губин раскритиковал коллег: «В шоу-бизнесе нет гениев»

Певец Андрей Губин, популярный в 1990-х, высказался о современных артистах, заявив, что в российском шоу-бизнесе нет гениев. В беседе с Ксенией Собчак он отметил, что Мари Краймбрери недотягивает до высокого уровня, а Zivert назвал симпатичной, но не творческой. Александра Панайотова Губин раскритиковал за пение без фонограммы, а самой нелюбимой певицей назвал Ани Лорак, отметив, что искусство должно отражать душу, а не быть «горлопанестностью». При этом он похвалил тембр голоса солистки группы «Моя Мишель».

Губин также прошёлся по Сергею Жукову, заявив, что тот опозорил себя на концертах в «Лужниках» из-за сильной шепелявости, которая, по его мнению, делает певца профнепригодным. Жуков ответил на критику шуточным видео с кадрами с его выступления, где звучит изменённая версия песни «Алёшка» с подчёркнуто шепелявым голосом.

© Осторожно: Собчак/VK

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Губин повёл себя некорректно, раскритиковав современных артистов. По его мнению, успех исполнителя определяет количество проданных билетов на концерты, а слова Губина — это лишь его личное мнение. Пригожин заподозрил артиста в умственных отклонениях и комплексах.

Андрей Губин резко закончил сценическую деятельность в середине нулевых из-за левосторонней прозопалгии — неврологического заболевания, при котором человек испытывает сильные боли в лице.

Пригожин заподозрил Губина в умственных отклонениях и комплексах

Слава захотела покончить с собой после скандала на концерте

Российская певица Слава, она же Анастасия Сланевская, оказалась в центре скандала после выступления в Пензе. Во время концерта несколько зрительниц обвинили артистку в плохом исполнении и потребовали вернуть деньги. Слава, сославшись на плохое самочувствие, остановила шоу, чтобы объяснить ситуацию. Позже она призналась, что выступала под действием лекарств, так как отказ от концерта грозил ей крупным штрафом. Певица предположила, что произошедшее было заранее спланированной акцией против неё. Слава заявила о желании покончить с собой, чтобы не выносить «весь этот позор».

Gorillaz зашифровали русскую фразу в новом альбоме

© Gorillaz/YouTube

Британская группа Gorillaz выпустила альбом The Mountain, в котором одна из песен содержит загадочную русскоязычную вставку. В треке Delirium, где звучит голос покойного музыканта Марка Смита, на заднем плане можно расслышать фразу: «Привет, меня зовут Влад и я зубная фея». Музыканты пока не раскрыли, кто такой Влад и зачем они включили эту реплику. Сам альбом посвящён теме утраты и включает композиции на нескольких языках.

Оливия Дин стала главным победителем Brit Awards

Британская певица Оливия Дин стала главным триумфатором премии Brit Awards, одержав победу во всех заявленных номинациях. Она получила награды как «Артист года», «Лучший поп-исполнитель», а также за альбом The Art of Loving и песню Rein Me In, записанную с Сэмом Фендером. Певица не смогла сдержать эмоций, поблагодарив свою команду за успех. Среди других лауреатов — Wolf Alice, Дэйв, Лола Янг, Розалия и Geese. Оззи Осборн был отмечен за вклад в музыку посмертно.

Любовь Успенская и Илья Резник помирились после 25-летней вражды

© Соцсети Любови Успенской

Шансонье Любовь Успенская объявила о примирении с поэтом Ильёй Резником, с которым была в ссоре из-за авторских прав на песню «Кабриолет». В 2011 году Резник запретил Успенской исполнять её главный хит, обвинив в неуплате отчислений. Певица отказалась, назвав поэта неблагодарным. Недавно они встретились на премии и уладили конфликт. Успенская выразила надежду исполнить на творческом вечере Резника его песни, которые ранее не пела.

Релиз недели

Три дня дождя — Чёртова весна

Группа «Три дня дождя» встретила смену сезона песней с характерным названием «Чёртова весна». В композиции нет рок-агрессии, зато есть лирическая меланхолия, которая может хорошо лечь фоном на чувство весенней влюблённости.

Материал недели

Новый закон ударил по шоу-бизнесу: что грозит звёздам

1 марта в России использование англицизмов на вывесках и в рекламе ограничивается новым законом. Официально это делается для защиты русского языка. «Рамблер» поговорил с юристами и узнал, придётся ли музыкантам теперь менять свои сценические имена и в каком случае их ждёт штраф.