«Ленинград» измеряет мужское хозяйство, Глюкоза крадёт молодость

«Ленинград» насмехаются над мужчинами с огромным пузом и маленьким достоинством, Глюкоза отнимает годы жизни у своих слушателей, а «Три дня дождя» экспериментируют с электроникой. «Рамблер» рассказывает о самых интересных отечественных синглах и альбомах, выпущенных на прошедшей неделе.

Синглы

«Ленинград» — «Плейбой 18+»

Жанр: поп-рок.

В этот раз группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, ополчилась против мужчин. Главная героиня после похудения решилась высказать своему возлюбленному всё, что у неё накопилось. Она намеренно унижает его, используя грубую лексику. Девушка говорит, что он «просто лузер с огромным пузом», а также насмехается над его «мужским достоинством», которое предлагает измерить. В этом контексте слово «плейбой» используется как сарказм. Все вокальные партии исполнила солистка «Ленинграда» Ксения Руденко. При этом сделала она это максимально нежно, без излишней эмоциональности, что лишь добавляет треку иронии.

«Три дня дождя» — «Чёртова весна»

Жанр: рок.

Группа «Три дня дождя», возглавляемая Глебом Викторовым, записала романтичный сингл «Чёртова весна». Его сюжет крутится вокруг двух влюблённых, которые не могут устоять друг перед другом. Они понимают, что ни к чему хорошему их отношения не приведут, но всё равно выбирают «упасть в пропасть» в последний раз. В отличие от предыдущих релизов в «Чёртовой весне» коллектив экспериментирует с электронным звучанием, которое сочетает с поп-мотивами.

Glukoza — Gluvanchy

Жанр: электроника.

Глюкоза, чей новый имидж часто критикуют представители старшего поколения, в новой песне заявляет, что она выглядит молодо. 39-летняя певица поёт, что «перевернула время». Она также шутливо угрожает слушателям, что заберёт их годы, из-за чего лирика напоминает сюжет какой-то страшной сказки. На обложке трека певица завёрнута в вакуумный пакет. Вероятно, это также символизирует то, что Глюкоза якобы не стареет. Эту тему она дополняет энергичными электронными битами, которые с большой вероятностью оценят хипстеры-модники.

Юля Паршута — «Перегорела»

Жанр: поп.

Для создания своей новой песни Юля Паршута объединилась с мультиплатиновым продюсером Fargo. Ранее он работал с ANNA ASTI, Люсей Чеботиной, Димой Биланом и другими выдающимися представителями российской эстрады. Лирическая героиня трека «Перегорела» осознаёт, что она больше не готова тянуть на себе отношения, и решает отпустить человека. Уверенность и силу девушки олицетворяют восточные мотивы и чёткие клубные биты.

ssshhhiiittt! — «чик-чирик»

Жанр: инди-рок.

Инди-рокеры ssshhhiiittt! представили первый сингл за полтора года. Для своего возвращения они выбрали добродушный трек, в котором главный герой хочет стать птичкой и наслаждаться простыми радостями жизни. Среди них — дразнить кошек и собак, гадить на неприятных людей и вить гнездо для своей милой. Всё это сопровождают бодрые гитарные риффы, за которые когда-то и полюбили группу.

Driada — «Локоны»

Жанр: альтернатива.

Саунд-продюсер и певица, работавшая над музыкой к сериалам «Трудные подростки», «Игра на выживание» и другим, представила новый сингл «Локоны». Выпущенный прямо перед 8 Марта трек посвящён женской гармонии. В нём футуристичная электроника сплетается с фолк-сюжетами. Главным оберегом от злодея для героини становятся локоны, которые заколдовала фея. Расслабленный вокал и медитативная музыка способны погрузить в спокойное состояние, напоминающее транс.

«внимание брусника!» — «Весеннее танго»

Жанр: инди-поп.

Группа «внимание брусника!» выпустила свою версию культовой песни Анны Герман «Весеннее танго». Многие помнят композицию по первым строчкам «Вот идёт по свету человек-чудак, сам себе печально улыбаясь». В новом исполнении она не потеряла былой нежности и чувственности. Коллектив добавил от себя много интересных фишек вроде многоголосий на фоне и постепенного увеличения количества инструментов. Песня также вошла в саундтрек романтической комедии «Тюльпаны».

Жанр: инди-поп.

Певица Тося Чайкина представила воодушевляющий трек в лучших традициях российского инди-попа, где мягкую музыку дополняет жизнеутверждающая лирика. Главная героиня обращается к своему возлюбленному, который находится далеко от неё, и уверяет его, что тёмные времена рано или поздно закончатся и останется только любовь. Особую успокаивающую силу композиция приобретает благодаря бархатному голосу Тоси Чайкиной, которая как будто пропевает весь трек с улыбкой.

Альбомы

Dima Ustinov — Music for a really long walk

Жанр: академическая музыка.

В новый альбом композитора Димы Устинова вошло семь фортепианных композиций. Их объединяют плавные мелодии и гипнотические перкуссионные ритмы. Одновременно пластинка по стилю близка и к танцевальной электронике, и к академическому минимализму.

Устинов записывал этот лонгплей в Берлине, сменив за три года 10 фортепиано. Композиции он сочинял во время долгих прогулок, погружаясь в ритм улиц и состояние внутренней тишины.

