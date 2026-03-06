«Miyagi & Эндшпиль» выпустили альбом, разочаровавший старых фанатов

Хип-хоп-дуэт из Владикавказа «Miyagi & Эндшпиль» представил новый студийный альбом Anabios. В лонгплей вошли 13 треков в духе старого хип-хопа. Среди гостей пластинки — Скриптонит, Масло Чёрного Тмина, Крип-а-Крип, Onyx, TumaniYO и Oiseau & Papillon.

© Соцсети Hajime Records

То, что у альбома Anabios есть своя концепция и стиль, стало понятно, когда Мияги и Эндшпиль выпустили мини-фильм, служащий трейлером к пластинке. Он идёт чуть больше 12 минут и выглядит как криминальная драма, снятая в лучших традициях жанра. Кроме самих рэперов в видео также снялся актёр Реймонд Крус, известный по роли неуравновешенного наркоторговца из сериала «Во все тяжкие».

<img class="" src=""/>

В самом лонгплее рэперы также воссоздают гангстерскую атмосферу, используя стиль бум-бэп — поджанр хип-хопа, особенно популярный в 1990-е. Он характеризуется винтажным, качающим и немного «грязным» звуком с тяжёлыми ударными. Это кардинально отличается от того, что выпускали Мияги и Эндшпиль раньше. В середине нулевых они покорили слушателей клубным мелодичным рэпом. Один из самых популярных треков того периода — I Got Love, набравший более миллиарда просмотров на YouTube. В последнее время дуэт создавал мягкие и атмосферные синглы вроде романтичного Groove. Поворот в сторону криминала и сложных битов в альбоме Anabios сильно разочаровал некоторых старых фанатов Мияги и Эндшпиля.

«Мы намеренно выходим за рамки. Но даже проходя через самые смелые искажения, наша музыка никогда не теряет вектор. Мы не подстраиваем её под чужие ожидания. Мы позволяем ей быть несовершенной. Странной. Неудобной. Потому что только так рождаются новые формы. Мы здесь не для того, чтобы угодить. Мы здесь, чтобы найти», — написали сами музыканты перед релизом в соцсетях.

При этом есть множество поклонников, оценивших эксперименты рэперов. Они хвалят Мияги и Эндшпиля за то, что те не становятся заложниками успешной формулы и постоянно совершенствуют своё звучание. В Anabios их биты постоянно меняются, каждый трек плавно переходит в следующий, а сама музыка наполнена большим количеством деталей.

Anabios лишний раз доказал, что Мияги и Эндшпиль умеют работать в разных стилях, а не только читать под кальянный бит.

