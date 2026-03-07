Гибель в снегах и от рук Энн Хэтэуэй: послушайте эти зарубежные новинки

Британский рок-вокалист Моррисси молится на бульвар, а актриса Энн Хэтэуэй пробует себя в дарк-поп-эстетике. Дочь Джонни Кэша Розанна жалуется на солнечный свет, а прог-рок-группа Crippled Black Phoenix, наоборот, вязнет в промозглом холоде. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Anne Hathaway — Burial

Жанр: электронный дарк-поп.

Американская актриса Энн Хэтэуэй, известная ролями в фильмах «Отверженные» и «Дьявол носит Prada», выпустила первую песню в поддержку мюзикла «Мать Мария». Burial записана в тёмной электропоп-эстетике и представляет артистку как своего рода женщину-вамп, вовлекающую слушателя в убийственные объятия. Добиться такого звучания Хэтэуэй помогли Charli XCX, барабанщик The 1975 Джордж Дэниэл и продюсер Джек Антонофф. Для Хэтэуэй, прежде исполнявшей разве что классические песни из мюзиклов, это необычный эксперимент, а для команды поддерживающих музыкантов — очередная возможность отточить мастерство в занятой нише атмосферной электроники.

«Мать Мария» — это мюзикл режиссёра Дэвид Лоури, прежде работавшего в жанрах детского фэнтези и криминальной драмы. Картина станет для него музыкальным дебютом. Хэтэуэй сыграет вымышленную поп-звезду, а история расскажет о её сложных отношениях со своим модельером. Помимо Хэтэуэй, в картине снялись певица FKA Twigs, модель Кайя Гербер, Хантер Шафер и другие. Зарубежная премьера фильма намечена на 17 апреля.

Matt Berninger & Rosanne Cash — Who Loves The Sun

Жанр: винтажный инди-рок.

Инди-рок-музыкант Мэтт Бернингер, известный как лидер группы The National, и дочь Джонни Кэша Розанна выпустили дуэтную песню Who Loves The Sun. Это не оригинальная композиция: её авторы — американская психоделик-рок-группа The Velvet Underground, выпускавшая музыку в 70-е. Who Loves The Sun вошла в их второй альбом Loaded (1970), а версия Бернингера и Кэш стала саундтреком к сериалу «Солнечные ночи».

Артисты отказались от психоделической аранжировки оригинала, сделав выбор в пользу минималистичного звучания с винтажной беззаботностью и весенним теплом. Бернингер и Кэш чередуют куплеты, противопоставляя разбитые сердца чужой радости, вызванной возвращением солнца. Хотя тема могла бы вызвать тоску и печаль, лирические герои скорее иронизируют над своим состоянием, посмеиваясь над трагичным несоответствием окружающего мира и внутреннего состояния.

Carol Ades — Familiar Hell

Жанр: бойкий инди-поп.

Певица Кэролайн Пеннелл, получившая известность после участия в пятом сезоне американского «Голоса», представила новую песню Familiar Hell. Свежая композиция представляет собой внутренний монолог, в котором артистка поначалу рассуждает об окружающем мире с завистью и обидой, но потом всё же смещает фокус вовнутрь и пытается прийти к положительному выводу. Процесс самопознания сопровождается взволнованной скрипичной партией и барабанами, постепенно разгоняющими мышление и переживания артистки. К концу композиции Пеннелл готовится изменить своё поведение и вырваться из «знакомого ада», и подобный финал вполне можно считать счастливым.

Steve Vai & Joe Satriani — Dancing

Жанр: инструментальный рок-н-ролл.

Американские гитаристы-виртуозы Стив Вай и Джо Сатриани выпустили третью совместную песню. Композиция с незамысловатым названием Dancing представляет собой диалог двух гитар: инструменты взволнованно обмениваются репликами-партиями. На танец это действительно похоже, но скорее на хаотичный и напуганный, будто слушатель случайно наткнулся на Гамельнского крысолова. Вай и Сатриани с достоинством оправдывают свои титулы гитарных виртуозов, а барабанная подложка обеспечивает отличный фон для этой эмоциональной беседы.

Crippled Black Phoenix — Colder And Colder

Жанр: готический рок.

Английская прогрессив-рок-команда Crippled Black Phoenix выпустила второй сингл в поддержку грядущего альбома Sceaduhelm. Композицию открывает жутковатая реплика из нуарного фильма «Поцелуй смерти» (1947), после чего аранжировка выстраивается на гитарном грохоте, безжалостных барабанах и мрачной, холодной атмосфере. Песня звучит безрадостно, рисуя картину смертельной метели, но романтизированный пессимизм превращает её в готический шедевр.

Премьера нового альбома Crippled Black Phoenix «Sceaduhelm» состоится 17 апреля. Помимо Colder And Colder, в неё войдёт ещё 11 композиций, в том числе сингл Ravenettes, выпущенный в конце января 2026-го.

The Amity Affliction — Bleed

Жанр: взрывной металкор.

Австралийская металкор-группа The Amity Affliction выпустила второй сингл в поддержку альбома House of Cards, премьера которого намечена на 24 апреля. Лонгплей станет девятым в дискографии группы и первым после ухода вокалиста Арена Стрингера в 2025-м. На его месте теперь выступает Джоэл Бёрч, прежде исполнявший в группе экстрим-партии.

Bleed демонстрирует желание команды отказаться от привычного контраста между экстремальным и мелодичным. В новой композиции чистого вокала нет вообще, а напористая брутальность аранжировки доходит до пулемётной дроби в её финале. Взрывная композиция словно бы адресована всем, кто хоронит коллектив раньше времени. Кажется, будто The Amity Affliction пытаются намекнуть: несмотря на перемены в составе, отказываться от карьеры на метал-сцене они не готовы.

Альбомы

Morrissey — Make-Up Is A Lie

Жанр: инди-рок с британским обаянием.

После череды разорванных контрактов и скандалов с лейблами экс-лидер инди-рок-группы The Smiths Моррисси всё же выпустил свой 14-й сольный альбом. На протяжении 14 композиций складывается ощущение, будто артист радуется тому, что кто-то ещё готов его слушать, поэтому не особенно задумывается о смыслах и поёт первое, что придёт ему в голову. В Boulevard музыкант неожиданно поёт оду бульвару, будто насмехаясь над собственным романтизмом прошлого. В Notre-Dame артист продвигает политическую теорию заговора о намеренном поджоге Нотр-Дама, а в You’re Right, It’s Time критикует молодёжь за чрезмерное использование гаджетов.

Увы, нынешний Моррисси похож на старика, напрочь лишённого фантазии и интересных хобби: его недовольству недостаёт красноречия и сарказма, а пению — прежней харизматичности. Сравнения с ранним творчеством The Smiths неизбежно оставляют его в проигрыше, а как сольная единица Моррисси уже не так хорош, как раньше. Альбом придётся по вкусу тем, кто способен грамотно отделить личность от творчества, а также оптимистам, которые ещё не перестали верить в воссоединение The Smiths.

