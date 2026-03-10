Композитор Зацепин заявил о спаде в музыке

100-летний композитор Александр Зацепин, написавший музыку к фильмам «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и многим другим, считает, что сейчас музыка находится на этапе спада. По его мнению, это нормальное явление.

«Сейчас, возможно, мы наблюдаем некий спад, паузу, как будто синусоида ушла вниз», — заявил композитор в беседе с ТАСС. Он добавил, что уже через какое-то время обязательно появится новое музыкальное направление. Но пока непонятно, когда это произойдёт.

По словам Зацепина, музыка развивается волнообразно. В 1930-е годы, когда он был ребёнком, только появились джаз, фокстрот, слоу-фокс, танго, которые казались ему чем-то новым и захватывающим. А родители слушали музыку предыдущего поколения, которая его не интересовала. «Так происходит всегда: молодёжь играет и слушает свою музыку, а остальное её волнует меньше. Потом проходит время — и то, что казалось новым, постепенно затихает», — объяснил Александр Зацепин. Он привёл в пример 1970-е, когда популярными стали рок и бит-музыка. Тогда это привело к подъёму музыки.

Александр Зацепин написал более 300 композиций к фильмам и мультфильмам. Особую популярность ему принесли работы к фильмам Леонида Гайдая. Среди них — «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию». Он также создал музыку к мультфильму «Тайна третьей планеты». В 2025 году Зацепин был удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.

