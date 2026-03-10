Известные американские рэперы анонсировали концерт в Москве

Братья Swae Lee и Slim Jxmmi, известные как хип-хоп-дуэт Rae Sremmurd, объявили о скором приезде в Россию. Их концерт состоится в Москве 16 мая на ВТБ Арене, сообщили «Рамблеру» организаторы мероприятия.

© Astrida Valigorsky/Getty Images

Прошлой осенью один из участников дуэта Swae Lee должен был дать шоу в VK Stadium. Сначала выступление перенесли с сентября на октябрь, а затем и вовсе отменили. Организаторы объяснили это тем, что рэпер не успел вовремя получить российскую визу.

Американский дуэт Rae Sremmurd прославился в середине 2010-х. Среди хитов коллектива — Throw Sum Mo c Ники Минаж и Young Thug, No Flex Zon, No Type и Black Beatles с Gucci Mane. Последний трек недавно получил бриллиантовую сертификацию за 10 миллионов проданных копий.

