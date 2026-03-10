Слава взяла месячную паузу в карьере после скандала на концерте

Российская певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, в марте возьмёт паузу в гастрольном туре, чтобы отдохнуть и восстановить своё здоровье. Ближайшие концерты артистки состоятся в апреле.

Как объяснила Слава изданию «Газета.ру», пауза в туре была запланирована.

Этого месяца, уверена, мне хватит, чтобы восстановиться физически и морально. Наконец долечить больное ухо, разобраться с накопившимися личными и домашними делами. Стало понятно, что работать без отпуска невозможно и делать паузы просто необходимо.

По словам артистки, переноса концертов или их отмены не будет. В апреле она собирается «обновлённой» вновь выйти на сцену. Она заявила, что «никогда не подводила и не будет подводить своего зрителя».

1 марта Славе пришлось приостановить шоу в Пензе из-за зрительниц, которые начали критиковать исполнительницу и требовать вернуть им деньги. После инцидента Сланевская опубликовала видео, где она в слезах говорит, что лучше покончить с собой, чем выносить весь этот позор.

