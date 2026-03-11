Умирали под пулями и колёсами: страшные судьбы участников «Ласкового мая»

Хотя история популярной в 90-е поп-группы «Ласковый май» крепко связана с именем Юрия Шатунова, в коллектив в разное время входило множество других музыкантов. Не все из них дожили до 2026 года. «Рамблер» вспоминает судьбы некоторых участников «Ласкового мая», о которых забыли даже поклонники коллектива.

© Канал группы «Ласковый май» на Youtube

Юрий Гуров

© Wikimedia Commons

Историю «Ласкового мая» можно смело рассказывать с двух точек зрения: от лица создателя коллектива Сергея Кузнецова и продюсера Андрея Разина. Последний, к примеру, утверждал у себя в соцсетях, что первым солистом группы был не всем известный Юрий Шатунов, а сельский парень Юрий Гуров. Когда именно он присоединился к коллективу, неизвестно, но Разин вспоминал, что пригласил его в «конце 80-х».

Гуров пел в «Ласковом мае» вплоть до распада команды в 1993-м. Он занимал позицию второго вокалиста наравне с Юрием Шатуновым. Он решил не связывать жизнь с музыкой и вернулся в село Привольное. Здесь он с супругой воспитывал двух дочерей и заведовал бизнесом по продаже зерна. В 2012 году музыкант попал в автомобильную аварию, будучи пассажиром. Трагедия произошла незадолго до 25-летия коллектива: по оценке Разина, Гуров стал «пятым умершим участником первого состава».

Игорь Игошин

© Wikimedia Commons

Не менее трагичная судьба постигла барабанщика Игоря Игошина, который присоединился к «Ласковому маю» в 1989 году. Как и Юрий Шатунов, он был сиротой: продюсер Андрей Разин познакомился с ним в одном из детдомов в Оренбургской области. Игошин провёл в составе команды всего ничего, а в 1990-м и вовсе ушёл в армию.

Версии того, что произошло дальше, разнятся. В 1992-м служба Игошина подошла к концу, и он вернулся домой. Любимая девушка не дождалась его возвращения и вышла замуж: музыкант оказался на свадьбе и ввязался в драку. Вернувшись домой, Игошин упал с верхнего этажа. По версии Андрея Разина, музыкант потянулся за рыбой, висевшей за окном в пакете, и сорвался. Его слова приводит «Комсомольская правда». На момент смерти Игошину было всего 19 лет.

Юрий Барабаш

© Wikimedia Commons

Хотя Юрий Барабаш провёл в составе «Ласкового мая» значительно меньше времени, чем коллеги по группе, поклонники запомнили его по тембру, напоминавшему Юрия Шатунова, и звонкому прозвищу. Из-за трудного характера и хулиганских наклонностей Барабаш стал известен как Петлюра: такую фамилию носил украинский военный, прославившийся во времена Гражданской войны. Попав в «Ласковый май» в 1992 году, артист стал выступать под псевдонимом Юрий Орлов, но сотрудничество с продюсером Андреем Разиным продлилось всего несколько месяцев.

После «Ласкового мая» Барабаш резко сменил вектор творчества и начал выпускать блатные песни. Его дебютный альбом «Споём, жиган» вышел в 1993 году, после чего артист ежегодно выпускал новые релизы. В 1996-м Барабаш погиб в ДТП, но подробности его гибели не разглашаются.

Михаил Сухомлинов

© Wikimedia Commons

Одна из самых страшных судеб постигла Михаила Сухомлинова, присоединившегося к «Ласковому маю» в возрасте 14 лет. В 1988 году Андрей Разин пригласил его на место клавишника: как сам продюсер вспоминал впоследствии, с молодым музыкантом он познакомился после концерта группы в «Олимпийском». Сухомлинов оставался в составе коллектива до распада в 1992-м, но не успел добиться сольного успеха из-за внезапной смерти в 1993 году.

Музыкант был убит у подъезда Юрия Шатунова. Сам артист в 2021-м вспоминал о смерти товарища так:

Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера.

Слова Шатунова процитировали РИА Новости. Музыкант подчеркнул, что убийца так и не был найден, хотя Андрей Разин поделился с «Комсомольской правдой» другой версией произошедшего.

[Убийца] несколько раз пытался пройти кастинги в «Ласковый май», мечтал о такой же славе, как у Юры. Его не брали. Свихнулся на этой почве. Писал мне письма с угрозами, что убьёт Юру. Эти угрозы я не воспринимал всерьёз. Но Юра не пострадал, а Миша был убит. Преступник найден. Он до сих пор находится в психиатрической больнице. Я с ним встречался, разговаривал, но трагедия, которая унесла жизнь Миши, по сегодняшний день остаётся кровоточащей раной всей группы «Ласковый май».

Владимир Шурочкин

© Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Сегодня Владимир Шурочкин известен как отец и продюсер певицы Нюши, но его трамплином в музыкальную индустрию стало именно участие в «Ласковом мае». Артист начинал карьеру во втором составе, который украинский композитор Игорь Гранов собрал в 1988 году. Разин сорвал гастроли, которые организовал Гранов, и музыкант взял всё в свои руки. Решив, что никто всё равно не знает, как выглядят участники прославленной команды, он пригласил знакомых музыкантов из группы «Час пик» и назвал их «Ласковым маем — 2». В отличие от первого состава, второй не пел под фонограмму, исполняя песни вживую. Новый коллектив отыграл все концерты украинского турне, а потом и вовсе начал работу над лонгплеем «Птицы».

Хотя между двумя «Ласковыми маями» существовала негласная конкуренция, Шурочкину всё же удалось присоединиться к оригинальной команде в 1989 году. Он стал солистом и композитором по приглашению Андрея Разина: вместе с ним группа выпустила альбом «Гудбай, бэби». В 1989-м релиз даже стал лучшим за год по версии газеты «Московский комсомолец». Невзирая на успех, в 1990-м Шурочкин оставил коллектив и начал выпускать сольную музыку.

Сегодня артист редко появляется на публике, вкладывая все усилия в поддержку музыкальной карьеры Нюши.

Андрей Кучеров

© Wikimedia Commons

После распада «Ласкового мая» Андрей Разин не раз предпринимал попытки возродить коллектив с новым составом. Например, в 1998 году продюсер познакомился с Андреем Кучеровым. В ту пору артист уже окончил Ставропольский университет по юридической специальности и поступил на первый курс ГИТИСа. Поначалу Разин помогал Кучерову с сольной карьерой, спродюсировав его альбом «И вот тогда приходит кайф». Чтобы помочь молодому музыканту раскрутиться, продюсер также пустил ложный слух о его родстве с голливудским актёром Леонардо Ди Каприо: внешне звёзды действительно походили друг на друга. Разин также заявлял, что «братья» снимутся в блокбастере «С-80» о затонувшей подводной лодке. Среди претендентов на место режиссёра назывались Джеймс Кэмерон и Андрей Кончаловский.

В 2002 году Кучеров присоединился к новому составу «Ласкового мая» и даже записал песню «Бродяга дождь», вышедшую в 2008-м. Когда именно артист покинул команду и чем занялся после этого, неизвестно.

