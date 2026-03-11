В третьем сезоне «Эйфории» прозвучит музыка популярной испанской артистки

Испаноязычная певица Розалия примет участие в съёмках третьего сезона сериала «Эйфория». Артистка получила роль, а также поучаствовала в записи саундтрека.

По словам Левинсона, артистка участвовала в записи саундтрека, а также сыграла в сериале роль. Насколько значимой в сюжете будет героиня Розалии, пока неизвестно. Помимо неё, над музыкой в новой «Эйфории» также работали R&B-артист Labrinth и композитор Ханс Циммер. Об этом создатель проекта режиссёр Сэм Левинсон сообщил в интервью Vogue.

Это будет уже не первый раз, когда артистка поучаствует в создании сериала. В 2021-м Розалия уже выпускала композицию Lo Vas a Olvidar, вошедшую в саундтрек первого сезона. Вместе с ней участие в записи трека также приняла Билли Айлиш.

Премьера третьего сезона «Эйфории» намечена на 12 апреля. К своим ролям вернутся Зендея, Джейкоб Элорди, Сидни Суини и Алекса Деми.

