Рок-группа «Чайф» выступит на бесплатном фестивале под открытым небом

Музыкальный фестиваль Ural Music Night, ежегодно проходящий в Екатеринбурге летом, объявил имя хедлайнера. В этом году им станет рок-группа «Чайф», которая бесплатно выступит на Октябрьской площади в рамках акции «Светает».

Об этом журналистам сообщил генеральный продюсер и директор фестиваля Евгений Горенбург. Его слова приводит ИА «Уральский меридиан».

Участие «Чайфа» станет центральным событием рассветного концерта на Октябрьской площади, где тысячи зрителей традиционно встречают первые лучи солнца и поют неофициальный гимн фестиваля «Солнце взойдёт». В год уральского рока, приуроченный к 40-летию Свердловского рок-клуба, появление легендарной группы выглядит особенно символичным — оно подчеркнёт связь поколений и дань уважения истокам местной музыкальной сцены.

В 2026 году Ural Music Night состоится 19 июня. Это ежегодный фестиваль, проходящий на десятках площадках по всему Екатеринбургу. Его основная особенность — возможность попасть на любой концерт, в том числе главный, бесплатно.

В 2025 году на фестивале выступили Niletto, лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, рэпер Sqwoz Bab, фолк-коллектив Ay Yola и многие другие. Имена других артистов, которые выступят на фестивале, будут постепенно объявляться по мере приближения мероприятия.

