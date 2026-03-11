Началась разработка биографического фильма об известных рокерах

Американская киностудия Universal объявила о разработке биографического фильма о рок-группе Bon Jovi. Автором сценария станет Коди Броттер, ранее работавший над комедийным мюзиклом «В духе Рождества».

© a13/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Лента расскажет о ранних годах коллектива и записи прорывной пластинки Slippery When Wet. Это третий альбом Bon Jovi, в который вошли хиты Livin' On A Prayer и You Give Love A Bad Name. Пластинка разошлась тиражом в 30 миллионов экземпляров и превратила Bon Jovi во всемирно известную рок-группу.

Фильм разрабатывается под контролем лидера команды Джона Бон Джови. Также у создателей есть полный доступ к музыкальному каталогу Bon Jovi. Об этом сообщает Deadline.

Продюсерами фильма станут Кевин Джей Уолш и Готэм Чопра. Последний принимал участие в создании документальной ленты Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, вышедшей в 2024 году. Её премьера была приурочена к 40-летию со дня создания коллектива. Уолш известен фильмами «Дом Гуччи» (2021), «Наполеон» (2023) и «Манчестер у моря» (2016). За работу над последним Уолш был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

