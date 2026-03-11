В Москве пройдёт презентация песни электронщика Biicla и рэпера Кассеты

14 марта в московском доме культуры «Альфа Кристалл» пройдёт большая презентация совместной композиции электронного продюсера Biicla и рэпера Кассеты. Как сообщили организаторы мероприятия, минорный трек называется «Папа».

Biicla намеренно отказался от привычной для себя энергичной подачи, чтобы подчеркнуть мрачный посыл лирики Кассеты. На презентации также запланирована премьера клипа на композицию.

Авторы «Папы» выступят с песней вживую, но будут не единственными музыкантами, которые развлекут гостей концерта. На презентации также запланированы выступления электронных артистов Fantastic Fresh, Low Liquid, Skomy, The Dawless и Wasta. Имя ещё одного выступающего хранится в секрете, но станет известно в день проведения мероприятия.

Билеты на презентацию уже поступили в продажу. Возможность попасть на концерт для одного посетителя стоит 2000 рублей, а один билет в парной категории обойдётся в 3000 рублей.

