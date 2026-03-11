Фадеев жёстко прошёлся по закону об англицизмах

Музыкальный продюсер Максим Фадеев, известный как создатель женской поп-группы Serebro, высказался о новом законе об англицизмах. Артист не оценил инициативу и заявил, что русский язык портит «отсутствие мысли», а не иностранные слова.

Мне самому не нравится, когда вместо русского слова вставляют дурацкий англицизм, потому что «так модно». Но лечить это дубинкой — значит не понимать, как устроена жизнь. Запрет — это признание своего бессилия.

Фадеев подчеркнул, что его не пугает, когда дети используют слово «окей» вместо «хорошо». В своём Telegram-канале музыкант посетовал, что нынешние школьники перестали размышлять и теперь не понимают, что читают.

Мы растим поколение, которое не учится, а готовится к ЕГЭ. Вот где похоронен великий русский язык. Не в вывесках на английском, а в пустых головах подрастающего поколения, которые не наполнили смыслом. Русский язык надо беречь. Но беречь его нужно не охотой на ведьм, а тем, чтобы наши дети хотели на нём думать. А это уже задача не для чиновников, а для учителей, родителей и нас с вами.

Также Фадеев подтвердил, что не собирается переименовывать группу Serebro. Продюсер обратил внимание подписчиков на то, что это русское слово, написанное латиницей, и что считать его иностранным неправильно.

Закон, ограничивающий использование англицизмов в публичном пространстве, вступил в силу 1 марта. Новое правило в первую очередь коснулось предпринимателей, размещающих информацию о бренде и товарах на английском языке. Тем не менее некоторые музыканты опасаются, что им придётся менять псевдонимы, написанные на латинице, на русскоязычные аналоги.

