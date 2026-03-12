Валерия сравнила ИИ в музыке с участием трансгендеров в женском спорте

В 2025 году певица Валерия выпустила свой последний в карьере альбом «Исцелю». При этом с музыкой она расставаться пока не собирается. «Рамблер» поговорил с артисткой за кулисами церемонии «Новое Радио AWARDS». Проект в третий раз объединил музыкальную премию и десятичасовой благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского.

© Предоставлено организаторами

Валерия, получившая Золотую Сирену в номинации «Ренессанс‎ года», рассказала, почему она считает 1990-е лучшим временем для музыкантов, в чём видит опасность ИИ и какие у неё планы на ближайшее будущее.

У вас сейчас очень плотный концертный график. Изменилась ли как-то ваша аудитория за последнее время?

Наверное, да. Потому что если бы аудитория не менялась, то я бы приезжала и видела, как она с каждым разом всё взрослеет и взрослеет. Такого не происходит. Есть костяк, скажем, половина зала — это те, кто всегда ходил, а половина зала — новые. Среди них много молодых лиц. И это очень классно и приятно. Я знаю, что фан-клубы тоже сейчас новые появляются. Их организуют совсем юные ребята, которым 19–20 лет. Это говорит о том, что моя деятельность отзывается в их сердцах и душах.

В последнее время появился тренд на музыку девяностых и нулевых. По песням какого времени ностальгируете вы?

Всё-таки девяностые — роскошное время. Столько было разнообразной музыки, и как будто для всего находилось место в медийном пространстве. Не было жёсткой форматности, поэтому было интересно. У слушателей воспитывались вкусы так, что они готовы были воспринимать разные направления и жанры. Если бы хиты золотого фонда мировой музыки вышли сейчас, на них не обратили бы внимания. Я думаю, что Стинг вообще бы не стал популярным никогда в жизни, если бы начинал сегодня. Его просто не понял бы никто.

© Предоставлено организаторами

А какие ваши любимые песни из того периода?

Здесь можно много песен и артистов назвать: Стинг, Sade, Майкл Джексон. Из наших это, конечно, Володя Пресняков, Лёня Агутин, Валерий Меладзе. Это то, что с ходу всплывает в голове.

Совсем недавно Дима Билан выпустил трек с ИИ-артисткой. Как вы относитесь к этому?

Такая опасная история с этой ИИ-индустрией. Мне кажется, что для ИИ-проектов должны быть отдельные радиостанции, если эти песни ротируются, или отдельные музыкальные платформы. Пусть они там соревнуются друг с другом. Это всё равно, как если бы в женском боксе выступал трансгендер («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и называл себя женщиной. Немного неравноправная ситуация. Я думаю, что этот вопрос потом урегулируют. Ведь кто-то же отказался от ИИ, например Spotify*. И это справедливо. Люди должны, грубо говоря, творчески соревноваться с людьми, а не с машинами.

То есть вы пока на подобную коллаборацию не готовы?

Всё это делается ради хайпа. Поскольку это тема трендовая, кто первый вскочил на эту лошадь, тот и несётся вскачь. Поэтому я не думаю, что это надо повторять. Это будет уже неоригинально и неинтересно.

© Предоставлено организаторами

Как вы считаете, что важнее — музыкальное образование или талант?

Почему-то сейчас часто выбирают или-или. Если и то и другое, то это же вообще идеальное комбо. Но всё-таки образование точно никому не помешает. Если человек получил хорошее базовое музыкальное образование, он может работать в совершенно разных направлениях. У него будет более широкое представление, что происходило до него, и, возможно, он сможет лучше определять будущие тенденции.

Лучше, конечно, и то и другое. Но если талантливый человек сам способен дорасти до определённого уровня, то, наверное, талант первичен. Потому что учебные заведения выпускают толпы музыкантов, и единицы из них становятся популярными и востребованными в своей профессии.

Какие ваши главные цели на этот год?

Я хочу записать ещё несколько треков. В конце прошлого года мы также отправились в большое турне по России. Мы делаем его частями, поскольку я сижу в шоу «Маска» и мы между съёмками должны всё успеть. Но для меня выступления очень важны, потому что это некое возвращение в строй. После пандемии всё поутихло, и мы думали, может, уже и не надо ездить никуда, и так хорошо всё. Как Филипп Киркоров пел: «У меня давно всё хорошо». Но всё-таки встречаться со своей публикой с глазу на глаз нужно. Это бодрит.

© Предоставлено организаторами

Так появляется возможность петь новые песни ещё до того, как они вышли. Это отдельный бонус, потому что ты видишь непосредственную реакцию. В Ижевске мы презентовали новую песню «Возьми мою любовь». Я её не планировала петь, сказала, что не готова, ещё порепетирую и в следующем городе спою. Я просто обмолвилась о песне, а мне говорят: «Ну, пожалуйста, давайте сегодня». И мы сыграли, и потом ещё раз в конце её повторили по их просьбе. Вот такие живые моменты очень дороги мне. Конечно, я рада, когда у нас много гастролей, концертов, съёмок и всего, из чего состоит жизнь артиста.

Биографическая справка

Певица Валерия родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарске Саратовской области. Тогда её звали Алла Перфилова. После окончания школы она поступила в класс эстрадного вокала в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных в Москве. Вуз певица окончила в 1990 году.

Музыкальную карьеру артистка начала в конце 1980-х. В начале 1990-х взяла псевдоним Валерия, который позже стал её официальным именем. Тогда же она начала записывать первые альбомы. В 2004 году она вышла замуж за музыкального продюсера Иосифа Пригожина. За вклад в развитие музыкального искусства в 2013 году певице было присвоено звание народной артистки России. На счету Валерии более 15 альбомов. Среди её самых известных хитов — «Часики», «Маленький самолёт», «Ты где-то там» и другие.

* Зарубежный музыкальный стриминг Spotify не запрещает ИИ полностью, а действует избирательно. Платформа разрешает использовать ИИ как инструмент для творчества, но блокирует вредоносный контент. Под запрет попадают песни, в которых копируется голос артиста без его согласия, а также музыка, созданная для накрутки и спама. Осенью 2025 года Spotify объявили об удалении 75 миллионов подобных треков.

