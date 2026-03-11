Долина раскрыла, кто поддержал её при скандале с квартирой

Эстрадная и джазовая исполнительница Лариса Долина раскрыла, кто из музыкантов первым поддержал её во время скандала с продажей квартиры. Этим человеком оказался джазмен Игорь Бутман. Затем поддержку Долиной оказали многие коллеги, благодаря чему артистка поняла, что у неё «много друзей».

© Seleznev Pavel/news.ru/www.globallookpress.com

Справилась, как видите. Жива, здорова, даже улыбаюсь.

Слова Долиной приводит РИА Новости.

Речь шла о скандале с незаконной продажей элитной квартиры в Хамовниках. Артистка продала её Полине Лурье летом 2024 года «под влиянием мошенников». Долина пыталась вернуть себе жильё, и суд удовлетворил её иск, признав законной владелицей квартиры.

Потерпевшая осталась без денег и без жилья, поэтому подала апелляцию в Кассационный суд Москвы. Дело прошло через несколько инстанций, но в январе 2026 года Долина всё же покинула спорную территорию по предписанию Верховного суда РФ.

