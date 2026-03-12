ИИ-песня, проникшая в эфир России-1, вызвала скандал в Сети

ИИ-трек «Ярмарка судеб» от певицы Alena вызвал бурное обсуждение в Сети. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает, что возмутило интернет-пользователей, в чём смысл композиции, а также какие интересные факты с ней связаны. Послушать песню можно прямо здесь. Чтобы скачать «Ярмарку судеб» в память телефона, нужно перейти в приложение музыкального сервиса.

Alena «Ярмарка судеб»: текст песни

[Куплет 1]

Стояла очередь за радостью,

Там продавались чудеса,

Там торговали даже жадностью,

Товар ушёл за полчаса,

Купить любовь могли влюблённые,

Коль деньги есть — любой каприз,

Свободу купят разведённые,

За лавры платит вокалист.

[Припев]

А на рынке душ, на ярмарке судеб

Всё на продажу, выбирай,

Кто-то счастье здесь себе добудет,

Кто-то здесь отыщет рай,

А на рынке душ, где шум и давка,

Ценники на всё висят,

Только совесть с пылью на прилавке,

Её даром не хотят.

[Куплет 2]

Стояли женщины за нежностью,

Да что стояли напролом,

Большая очередь за внешностью,

Намного меньше за умом,

Там продают высокомерие,

Мужчины тоже хороши,

Они за женское доверие

Платили жалкие гроши.

[Припев]

А на рынке душ, на ярмарке судеб

Всё на продажу, выбирай,

Кто-то счастье здесь себе добудет,

Кто-то здесь отыщет рай,

А на рынке душ, где шум и давка,

Ценники на всё висят,

Только совесть с пылью на прилавке,

Её даром не хотят.

[Куплет 3]

За славой бездари гоняются,

Талант сегодня нипочём,

Там злые хищно улыбаются

За чьим-то преданным плечом,

Там шум и гам, там покупаются

Права, дипломы и авто,

За лицемерием толкаются

И лишь за совестью — никто, никто,

Лишь за совестью — никто.

Alena «Ярмарка судеб»: история создания песни

В начале 2026 года певица Алёна Тарасенко приняла участие в шоу «Песни от всей души» с Андреем Малаховым на телеканале Россия-1. Одни остались в восторге от её чувственного исполнения песни «Ярмарка судеб». Другие же обвинили Тарасенко в том, что она использовала ИИ-фонограмму, выдавая запись за свой настоящий вокал. Как считают пользователи соцсетей, артистка не умеет петь: во всех выпущенных треках её голос звучит по-разному, где-то даже используется мужской.

По мнению критиков, Тарасенко создаёт музыку с помощью программы Suno, которая генерирует по текстовому описанию полноценные песни. Сама артистка в начале своего творческого пути, то есть осенью 2025-го, подтверждала использование ИИ. Правда, потом она перестала упоминать нейросети в своих соцсетях.

Вопросы вызывает и лирика «Ярмарки судеб». Стихотворение в 2020 году опубликовала поэтесса Татьяна Олексийчук. Она указана в авторах трека, но неизвестно, связывалась ли с ней Тарасенко, чтобы урегулировать вопросы касательно авторского права. После релиза песни также появилась ещё один предполагаемый автор слов — Любовь Прокопенко. Она заявила, что это её стихи, которые она выложила в «Одноклассниках», а Олексийчук просто присвоила их себе. Официально участие Прокопенко в треке подтверждено не было.

Alena «Ярмарка судеб»: смысл песни

В композиции «Ярмарка судеб» изображается мир, где чувства и моральные ценности стали товаром. За метафорой «Ярмарки судеб» прячется современное общество, в котором внешность ценится больше ума, а доверие и нежность становятся предметом сделки. Артистка специально выделяет мысль, что совесть никто покупать не хочет. В этой строчке виден явный укор в сторону существующего миропорядка.

Alena «Ярмарка судеб»: ремиксы

Через два месяца после релиза трека Тарасенко выпустила ремикс. В отличие от акустического оригинала, в нём сильнее выделяются танцевальные биты. Но на мелодичности песни это не сказывается.

Alena «Ярмарка судеб»: клип

Алёна Тарасенко не стала выпускать официальный клип на песню, но в Сети можно найти запись с выступления артистки в шоу «Песни от всей души».

Alena «Ярмарка судеб»: интересные факты

Песня «Ярмарка судеб» попала не только на телевидение, но и в топы российских музыкальных чартов. ИИ-треки в последнее время пользуются особой популярностью. Среди последних хитов — «Сыпь, гармоника!» от СДП, «Ворона» от Кэнни и MC Дымка.

