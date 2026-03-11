Федук, Марлоу и Бобунец: Пикник Афиши представил первую волну артистов

Ежегодный музыкальный фестиваль Пикник Афиши раскрыл даты и место проведения в 2026 году. Также стали известны первые имена артистов, которые выступят на мероприятии в Санкт-Петербурге и Москве.

© Страница фестиваля Пикник Афиши в VK

20 июня фестиваль состоится в музее-заповеднике «Коломенское». Как организаторы сообщили в соцсетях, здесь будет возведена отдельная хип-хоп-сцена, на которой выступят представители лейблов «Форвард Мьюзик» и «Карнивал Рекордз». В рамках двухчасового шоу свои песни представят Sabu, Куок, Дефория, Джови и другие. Также в Москве выступит инди-поп-артист Мартин.

Петербургский Пикник Афиши состоится 9 августа на Елагином острове. Его отличительной особенностью станет выступление экс-лидера «Смысловых галлюцинаций» Сергея Бобунца. Также здесь споют инди-поп-певица Минаева, продюсер Gera Amen и молодая группа Cupsize.

В обоих городах выступят рэперы Feduk и Slava Marlow. Первый артист представит композиции из альбома «Весёлая музыка», вышедшего в октябре 2025-го. Марлоу выступит с живым музыкальным сопровождением.

