Новым худруком Михайловского театра стал известный народный артист

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов раскрыл личность нового художественного руководителя Михайловского театра. Им стал оперный певец Ильдар Абдразаков, в декабре удостоенный титула народного артиста РФ. Об этом Беглов сообщил в своём Telegram-канале.

Это человек потрясающего таланта, всемирно известный оперный певец, режиссёр, общественный деятель. Желаю Ильдару Амировичу и коллективу театра успешной работы, интересных творческих проектов.

В 2026 году Абдразаков отметит 50-й день рождения. За годы на сцене артист выступил на десятке театральных сцен по всему миру, в том числе — в Мариинском театре, итальянском театре Ла Скала, Венской государственной опере и других площадках. В 2024 году он возглавил Севастопольский театр оперы и балета.

