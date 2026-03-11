Шнуров рассказал о травме из-за неправильного мата

Рок-музыкант Сергей Шнуров, известный как лидер группы «Ленинград», выступил с критикой коллег по сцене. Артист отметил, что его современники редко «выключают голову», поэтому не растворяются в том, что исполняют.

Растворения в музыке у них не происходит, поскольку та самая музыка не живая, а записанная. Растворяться им не в чем. Если говорить о популярном ныне рэпе, то как в нём можно словить экстаз, если нужно всегда думать о словах. Текстоцентричность всегда мешала артистизму. Чем меньше слов, тем больше магии.

Шнуров подчеркнул, что он сам, выходя на сцену, всегда «отключает голову» и выступает ради зрителя. Это помогает ему добиться экстаза и оставаться ярким, самобытным артистом. Музыкант также предположил, что без него на российской сцене станет скучно.

Лидер «Ленинграда» также выразил сожаление из-за неточного использования матерных слов. По мнению музыканта, нынешние люди страдают от «болезни косноязычия», сообщает журнал Hello.

Мне очень обидно. За наш мат, за русский язык в целом. У меня вообще была психологическая травма. Раньше все говорили: «е****ься». И ты понимал, что это глагол (что сделать?), очень личный. А теперь говорят: «е**ть». Чувствуете разницу? Это же буквально повелительная форма, воздействие на некий субъект. И вот этот переход был для меня очень сложным. Я понял, что мы что-то теряем. Что русский человек стал другим.

Музыкант также отметил, что современный русский язык видоизменяется под воздействием психологии. Шнуров напомнил, что многие события, которые происходят с человеком, называются «травмой», и её нужно прорабатывать. Правда, по мнению лидера «Ленинграда», это слово на самом деле ничего не значит.

