Поп-продюсер Иосиф Пригожин поделился своим мнением о ситуации, в которой оказалась певица Слава. Он предположил, что артистка устала от сцены и проблем в личной жизни, поэтому ей стоит отдохнуть и поразмыслить над будущим.

Не хочется сейчас говорить громких слов, потому что каждый может оступиться. Слава оказалась в тяжёлом положении, которое её вынудило решать проблемы с помощью алкоголя. Но так долго продолжаться не могло, всё начало рушиться. И теперь на этой почве многие её пытаются втоптать ещё сильнее в грязь. Но ей нужно время, чтобы решить проблемы, восстановить здоровье и подумать хорошо, готова ли она вновь вернуться на сцену.

Пригожин также предположил, что рядом с певицей недостаточно тех, кто готов встать на её сторону. Продюсер призвал коллег найти в себе мужество и поддержать Славу, сообщает Общественная служба новостей.

1 марта Славе пришлось приостановить шоу в Пензе из-за зрительниц, которые начали критиковать исполнительницу и требовать вернуть им деньги. После инцидента Сланевская опубликовала видео, где она в слезах говорит, что лучше покончить с собой, чем выносить весь этот позор. В марте певица решила отдохнуть, но в апреле вернётся с новыми концертами.

