Лоза жёстко высмеял Киркорова и НТВ за одну фразу

Российский и советский автор-исполнитель Юрий Лоза выступил с критикой телеканала НТВ и Филиппа Киркорова. В своём Telegram-канале музыкант рассказал о рекламном ролике в поддержку некоего телешоу. По мнению Лозы, ведущие допустили ошибку, когда сказали, что конкурсанты «будут весь вечер петь песни Филиппа Киркорова».

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com; Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Раньше помпезные объявляльщики таких ляпов не допускали, потому что были знакомы с правилами русского языка. Ну сколько можно объяснять — песни не могут принадлежать исполнителю, если не он их написал! Соответственно, допустимо лишь говорить, что будут звучать песни из его репертуара! Друзья мои, нет созданных Киркоровым песен, как бы ему этого ни хотелось.

Лоза также предположил, что во время написания песен «реальными авторами» Киркоров «либо стоял перед зеркалом, либо сидел в жюри очередного кавер-шоу, либо лежал на столе у пластического хирурга». Ни Филипп Киркоров, ни представители НТВ пока не отреагировали на критику Лозы.

