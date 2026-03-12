Билли Айлиш сыграет главную роль в фильме по роману Сильвии Плат

Инди-поп-артистка Билли Айлиш ведёт переговоры, чтобы сыграть главную роль в киноадаптации романа «Под стеклянным колпаком» Сильвии Плат. Режиссёром фильма выступает Сара Полли, получившая «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к драме «Говорят женщины».

© AFLO/www.globallookpress.com

Производством фильма займётся киностудия Focus Features, продюсером выступит Джой Горман, прежде работавшая над коммерчески успешным сериалом «13 причин почему». В разработке также задействованы компании Studiocanal и Plan B Entertainment, сообщает Variety.

Роман «Под стеклянным колпаком» стал единственным для американской поэтессы Сильвии Плат, совершившей самоубийство вскоре после его первой публикации в 1963-м. История частично вдохновлена биографией самой Плат. В центре сюжета — молодая девушка, которая пытается добиться успеха в журналистике, попутно чувствуя подступающую депрессию.

После повторной публикации в 1971 году роман стал бестселлером и долго держался в списке самых продаваемых книг по версии газеты New York Times. Среди ценителей современной женской прозы «Под стеклянным колпаком» считается культовым.

Роль в фильме станет для Айлиш дебютом в кинематографе. Ранее она уже исполнила небольшую роль в сериале «Рой», вышедшем на Amazon Prime в 2023 году. Участие в проекте принесло 24-летней артистке награды People's Choice и Indepent Spirit.

