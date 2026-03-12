Лариса Долина раскрыла, как скандал с квартирой сказался на её творчестве

Эстрадная певица Лариса Долина рассказала, как скандал с квартирой отразился на её творчестве. Артистка призналась, что за время судебных разбирательств написала несколько новых композиций, которые в скором будущем прозвучат на её концертах.

© Страница Ларисы Долиной в VK

В первую очередь это касается песни «Последнее прощай», вышедшей 26 декабря 2025 года. Певица отметила, что композиция уже полюбилась «миллионам слушателей», и понадеялась, что трек займёт первое место в хит-параде «Золотого граммофона».

Долина подчеркнула, что дело не только в успехе новых хитов, сообщает ТАСС.

Все песни, которые появились за это время, связаны с тем, что я стала немного взрослее. Пережив непростую жизненную ситуацию, по-другому начала смотреть на многие вещи. Знаете, когда с человеком происходит что-то очень серьёзное, неважно, в хорошем или в плохом смысле, — его жизнь меняется. И после того, как это переживаешь, начинаешь иначе воспринимать многое вокруг.

Артистка выразила уверенность, что обстоятельства сделали новые композиции «трогательными и качественными». Долина также сообщила, что на «Последнее прощай» и другие новинки будут сняты клипы.

Речь шла о скандале с незаконной продажей элитной квартиры в Хамовниках. Артистка продала её Полине Лурье летом 2024 года «под влиянием мошенников». Долина пыталась вернуть себе жильё, и суд удовлетворил её иск, признав законной владелицей квартиры.

Потерпевшая осталась без денег и без жилья, поэтому подала апелляцию в Кассационный суд Москвы. Дело прошло через несколько инстанций, но в январе 2026 года Долина всё же покинула спорную территорию по предписанию Верховного суда РФ.

Собрали всё самое интересное тут.

Долина раскрыла, кто первым поддержал её после скандала с квартирой