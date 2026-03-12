Лариса Долина поддержала инициативу по истреблению латиницы

Эстрадная певица Лариса Долина высоко оценила новый закон, ограничивающий использование латиницы в публичном пространстве. Артистка подчеркнула, что Россия богата традициями, поэтому гражданам не стоит брать иностранные имена.

В качестве примера Долина избрала певца Shaman, предложив ему оставить псевдоним Шаман. Долина также отметила, что певец обладает «красивым, настоящим русским мужским именем Ярослав».

Русский язык — один из самых сложных, но самых красивых в мире. Посмотрите, сколько людей пытаются говорить на нём правильно, и это получается только у тех, кто живёт здесь много лет. Английский или итальянский выучить проще — на нём можно говорить почти без акцента. С русским сложнее. Поэтому я люблю страну, в которой живу, и счастлива говорить на родном языке.

Долина также поддержала идею Матвиенко переименовать группу «Иванушки International» просто в «Иванушек». Артистка напомнила, что сейчас многие называют своих сыновей красивыми русскими именами «Матвей» и «Иван». Цитату Долиной приводит ТАСС.

Закон, ограничивающий использование англицизмов в публичном пространстве, вступил в силу 1 марта. Новое правило в первую очередь коснулось предпринимателей, размещающих информацию о бренде и товарах на английском языке. Тем не менее некоторые музыканты опасаются, что им придётся менять псевдонимы, написанные на латинице, на русскоязычные аналоги.

