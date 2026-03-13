Раскрыта правда о шоу-бизнесе США: главные хиты Америки написаны русскими

Многие хиты, считающиеся достоянием Америки, имеют российские корни. Например, неофициальный гимн США, который играет на государственных мероприятиях и спортивных матчах, был сочинён эмигрантом-евреем из Сибири. «Рамблер» рассказывает, в каких ещё популярных американских песнях скрыт русский след.

April in Paris

Композиция April in Paris была сочинена специально для мюзикла Walk a Little Faster, премьера которого состоялась в 1932 году на Бродвее. Хотя сама постановка имела небольшой успех, композиция, воспевающая красоту весеннего Парижа, добилась огромной популярности. В разное время её исполняли многие влиятельные джазовые музыканты. Среди них — Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, Билли Холидей, Чарли Паркер и многие другие. В 1955 году Каунт Бейси вместе со своим биг-бэндом сделал новую аранжировку April in Paris, которая вошла в Зал славы «Грэмми».

Музыку к популярному джазовому хиту написал композитор Вернон Дюк, настоящее имя которого — Владимир Дукельский. Он родился в 1903 году в селе Парфяновка Псковской губернии в семье инженера. Ещё в России музыкант поступил в консерваторию, но окончить её не успел. В 2020 году его семья покинула страну из-за революции. Перебравшись в США, Дукельский продолжил работать над музыкой, создавая как академические произведения, так и популярные песни для Бродвея и Голливуда.

Владимир Дукельский (Вернон Дюк), 1937 год

Summertime

Ария Summertime из оперы «Порги и Бесс» (1935) — одно из самых популярных музыкальных произведений XX века. Композиция даже стала рекордсменом по количеству каверов, обойдя хит Yesterday группы Beatles.

Автором оперы выступил композитор Джордж Гершвин, родившийся в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из Российской империи. Либретто написали Дюбоз Хейуорд и Айра Гершвин на основе пьесы супругов Дороти и Дюбоза Хейуорда «Порги».

Джордж Гершвин работает над партитурой за фортепиано в своей квартире в Нью-Йорке, 1934 год

Ария Summertime открывает произведение. В начале она исполняется как колыбельная, которую одна из героинь поёт своему ребёнку. Затем композиция исполняется ещё три раза в течение всей оперы. Создавая «Порги и Бесс», Гершвин вдохновлялся афроамериканским фольклором. Summertime передаёт атмосферу южного лета и спокойствия. Всемирную известность песня получила в 1950-х, после того как её дуэтом исполнили Элла Фицджеральд и Луи Армстронг.

Ирвинг Берлин — God Bless America

Знаменитую патриотическую песню God Bless America («Боже, благослови Америку) написал Ирвинг Берлин — композитор еврейского происхождения, родившийся в Российской империи. Его настоящее имя — Израиль Бейлин. Раннее детство будущий музыкант провёл в сибирском городе Тобольске. В США вместе с семьёй он переехал, когда ему было всего пять лет.

Ирвинг Берлин написал первоначальную версию God Bless America в 1918 году во время службы в армии, но опубликовал он её лишь спустя 20 лет. Для нового варианта композитор преобразовал лирику, сделав её более универсальной. В 1938 году песню впервые исполнила Кейт Смит. После её также перепевали многие артисты, например Бинг Кросби и Селин Дион.

Композиция God Bless America часто звучит на государственных мероприятиях, спортивных матчах и мемориальных церемониях, из-за чего воспринимается американцами как неофициальный гимн США.

Мэрайя Кэри — All I Want for Christmas Is You

Свой рождественский поп-хит Мэрайя Кэри сочинила вместе с продюсером Уолтером Афанасьеффом. Его настоящее имя — Владимир Афанасьев. Он родился в Бразилии в семье русских эмигрантов. Когда ему было пять лет, Уолтер вместе с семьёй переехал в США. Родители с детства прививали ему любовь к России, поэтому в интервью для Life-InStyle в 2015 году музыкант признался, что считает себя русским.

Я вырос в русском доме, в русскоязычной семье. Когда мы переехали в Америку, я ходил в школу для выходцев из России. Многие, кто эмигрирует в другую страну, продолжают традиции культуры того государства, из которого они приехали. Так что я русский. Конечно, я проживаю в Америке, мне нравится эта страна, и я являюсь её гражданином, но без русских друзей, музыки, пищи я не могу жить.

В этой же беседе Афанасьефф заявил, что хотел бы поработать с русскими певцами. И это несмотря на его внушительный опыт сотрудничества с зарубежными артистами. Например, Афанасьефф занимался продюсированием песни My Heart Will Go On, которую исполнила Селин Дион для фильма «Титаник». За этот хит он получил «Грэмми» в номинации «Запись года». Афанасьефф также участвовал в создании саундтреков для «Красавицы и чудовища», «Алладина», «Телохранителя» и других культовых кинокартин.

Эрик Кармен — All by Myself

Певец Эрик Кармен — потомок еврейских мигрантов из России. Первую популярность он приобрёл как участник поп-рок-группы Raspberries, где был вокалистом и соавтором почти всех песен. После распада коллектива в 1975 году он решил начать сольную карьеру. Так как с детства он увлекался классической музыкой, то перед написанием дебютного сингла All by Myself он часто переслушивал свои любимые произведения русского композитора Сергея Рахманинова. Мелодию из его второго фортепианного концерта Кармен даже вставил в куплет своего трека. Артист думал, что музыка Рахманинова считается общественным достоянием и её можно использовать бесплатно, но она была защищена авторским правом. Наследники великого русского композитора связались с американским певцом. Кармену пришлось выплатить им гонорар.

Эрик Кармен в 1975 году

Песня All by Myself достигла второго места в главном песенном чарте США Billboard Hot 100 после выпуска в 1975 году. На трек было записано множество каверов, самый известный из которых принадлежит Селин Дион. Она представила его в 1996 году.

Регина Спектор — Fidelity

Регина Спектор родилась в Москве в 1980 году и переехала в США с семьёй, когда ей было девять лет. Начав карьеру в конце 1990-х, она быстро выделилась на нью-йоркской инди-сцене необычной фортепианной подачей, театральным вокалом и интеллектуальными, часто ироничными текстами. Популярность к Регине Спектор пришла в 2006 году после выпуска альбома Begin to Hope. Больше всего слушателям запомнился хит Fidelity, который попал в чарт Billboard Hot 100 и получил платиновую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).

Спектор не забывала свои корни, поэтому свободно говорила и пела на русском языке. В беседе с изданием «Афиша» в 2012 году она отметила, что время, проведённое в России, было очень важным для неё.

На самом деле это большое везение и счастье — иметь такое двойное детство, знать другой язык и другую культуру. Я могу слушать Высоцкого. Я могу читать Пушкина. Если бы всё сложилось иначе, я бы всего этого не понимала и не чувствовала — и была бы совсем другой. Вообще, не могу представить себе жизни без этих типично русских шуточек, которыми мы обмениваемся с родственниками.

