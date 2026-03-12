Антонов, Агутин, Маликов и другие выступят на большом концерте в Москве

Антонов, Агутин, Маликов и другие выступят на шоу «Звёзды Дорожного радио»
22 марта в Москве впервые пройдёт концерт «Звёзды Дорожного радио». Мероприятие состоится в «Live Арене» и начнётся в 18:00. Ведущим вечера станет актёр Александр Олешко.
На сцену выйдут популярные российские исполнители, среди которых советский бард Юрий Антонов, Леонид Агутин, SHAMAN, певица Валерия, Олег Газманов, Лев Лещенко, Зара, Сосо Павлиашвили, Татьяна Куртукова, Анита Цой и многие другие.
Программный директор «Дорожного радио» Кирилл Сорокин подчеркнул, что мероприятие станет площадкой для общения радиостанции с её аудиторией. Об этом «Рамблеру» сообщили в пресс-службе мероприятия.
Билеты на концерт уже доступны. Дополнительная информация о событии публикуется на официальном сайте «Дорожного радио» и в социальных сетях станции.
Собрали всё самое интересное тут.
«Ради хайпа»: Валерия осудила Билана и артистов, работающих с ИИ