Антонов, Агутин, Маликов и другие выступят на большом концерте в Москве

22 марта в Москве впервые пройдёт концерт «Звёзды Дорожного радио». Мероприятие состоится в «Live Арене» и начнётся в 18:00. Ведущим вечера станет актёр Александр Олешко.

© stars.dorognoe.ru

На сцену выйдут популярные российские исполнители, среди которых советский бард Юрий Антонов, Леонид Агутин, SHAMAN, певица Валерия, Олег Газманов, Лев Лещенко, Зара, Сосо Павлиашвили, Татьяна Куртукова, Анита Цой и многие другие.

Программный директор «Дорожного радио» Кирилл Сорокин подчеркнул, что мероприятие станет площадкой для общения радиостанции с её аудиторией. Об этом «Рамблеру» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Билеты на концерт уже доступны. Дополнительная информация о событии публикуется на официальном сайте «Дорожного радио» и в социальных сетях станции.

