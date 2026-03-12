Ценные вещи легенд российского рока будут проданы на аукционе

Аукционный дом «Литфонд» раскрыл наименования лотов, которые будут представлены на торгах 17 марта. Среди них — рукописные тексты лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко, фотографии ранних выступлений «Кино», Егора Летова и «Наутилуса», а также письма Вячеслава Бутусова.

© Галина Кмит/РИА Новости

Начальная стоимость лотов варьируется от 1 тысячи до 150 тысяч рублей. По минимальной цене можно приобрести афишу концерта группы «Алиса», датируемую 1994 годом. По максимальной — машинопись песни Майка Науменко «Буги для всех детей», созданную в 1975-м. Среди лотов также оказались магнитоальбомы «Зоопарка»: их цена стартует с 50 тысяч рублей.

Печатные выпуски самиздатных журналов «Рокси», «Ухо», «Урлайт», «ДВР» и «Дело» оцениваются в сумму от 15 до 40 тысяч. На продажу также выставлена коллекция фарфоровых изделий с автографами Вячеслава Бутусова, Насти Полевой, Алексея Рыбина и других советских рок-артистов.

Торги будут приурочены к 40-летию Свердловского рок-клуба и 45-летию со дня создания Ленинградского рок-клуба. Как глава «Литфонда» Сергей Бурмистров рассказал агентству InterMedia, каждый из выставленных на торги предметов можно считать полноценным памятником эпохи.

Они позволяют буквально реконструировать атмосферу конца 1970-х-1980-х годов. Того самого времени, которое музыканты называли «эпохой колокольчиков», когда рок-музыка в СССР постепенно выходила из подполья и становилась частью культурной истории страны.

