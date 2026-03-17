Секс-скандалы, песни о мокрых трусах и порча: что стало с «Ранетками»

В конце 2000-х кумирами миллионов российских подростков стали участницы поп-рок-группы «Ранетки». Девушки собирали полные стадионы, а на основе их жизней даже был снят сериал. В 2013 году «Ранетки» внезапно прекратили деятельность. «Рамблер» рассказывает, почему распался культовый гёрлз-бэнд и что стало с его участницами. Узнайте, кто вышел замуж за продюсера, кто написал обличительную книгу о домогательствах в коллективе, а кто обратился за помощью к экстрасенсам из-за плачевного финансового состояния.

Кто такие «Ранетки» и почему они распались

Группа «Ранетки» была создана в 2005 году продюсером Сергеем Мильниченко. В первое время состав коллектива неоднократно менялся, но уже к концу 2005-го определилась та самая пятёрка участниц, которая и прославила «Ранеток». Среди них — ритм-гитаристка Аня Руднева, барабанщица Лера Козлова, клавишница Женя Огурцова, соло-гитаристка Наташа Щёлкова и басистка Лена Третьякова. Все девушки исполняли вокальные партии, но в ранних песнях чаще всего можно было услышать голос Леры Козловой.

Пик популярности коллектива пришёлся на 2008–2010 годы. Тогда девушки снимались в сериале «Ранетки», в котором играли самих себя. Это было время триумфов: группа дважды дала шоу на стадионе «Лужники», крупнейшей площадке России, а летом 2009-го выступала на разогреве у Бритни Спирс.

Несмотря на успех, в 2008 году группу покинула Лера Козлова. Причиной стали конфликты с продюсером Мильниченко, с которым та состояла в романтических отношениях. Её место заняла Нюта Байдавлетова. В 2011 году из коллектива ушла Аня Руднева, начав сольную карьеру. Постепенно «Ранетки» начали терять популярность, а в 2013-м они дали свой последний концерт и фактически прекратили существование как группа. В конце 2010-х некоторые участницы пытались возродить «Ранеток», но к полноценному возвращению коллектива это не привело.

Что стало с участницами «Ранеток»

Лера Козлова: работа с 5sta Family и волонтёрство в Крыму

О том, что её хотят убрать из группы, Лера Козлова узнала случайно прямо перед концертом в «Лужниках», но от выступления не отказалась. Аня Руднева в интервью с Алёной Жигаловой в 2025 году объяснила, что с барабанщицей было тяжело работать. Из-за отношений с продюсером группы Сергеем Мильниченко девушка могла вести себя «вальяжно»: опаздывать на репетиции или вовсе не приходить, отказываться играть и так далее.

После ухода из «Ранеток» в 2008 году Лера Козлова начала самостоятельную деятельность под псевдонимом ЛеРа, который потом сменила на Лера Лера. Она одна из немногих участниц, кому удалось хоть как-то блеснуть отдельно от группы. Среди её хитов — «Дай мне знак», «Волчица» и «Безопасный секс». В 2010 году она выпустила дебютный альбом, а в 2011-м объявила о завершении сольной карьеры.

С 2015 по 2017 год Лера Козлова была вокалисткой поп-коллектива 5sta Family. После этого вместе с другими участницами «Ранеток» она создала канал Kuraga на YouTube. Артистки планировали вновь вернуться к групповой деятельности, но им это не удалось. В 2019-м она сформировала дуэт вместе с Нютой Байдавлетовой, которой когда-то её заменили в «Ранетках». Но вместе они выпустили только одну песню.

Сейчас Лера Козлова отошла от музыкальной карьеры. Вместе со своим возлюбленным она переехала в Севастополь. Там Козлова занимается волонтёрством, помогая бездомным животным.

Аня Руднева: караоке-вечеринки и несколько разводов

Аня Руднева покинула группу в 2011 году, ещё до её распада. На тот момент 21-летняя артистка была уже беременной. В 2012-м она вышла замуж за актёра Павла Сердюка, прославившегося благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня», и родила от него дочь Софью. В 2015-м супруги расстались, и в тот же год Руднева опять вышла замуж за музыканта Дмитрия Белина. Несмотря на кажущуюся идиллию, в 2023 году пара развелась. От этого брака у Рудневой остался сын Тимофей. В начале 2026-го стало известно, что певица готовится стать мамой в третий раз. Но артистка не спешит раскрывать личность нового избранника и лишь уверяет публику, что счастлива и любима.

Несмотря на бурную личную жизнь, Аня Руднева никогда не бросала музыку. Правда, сольная карьера у неё вышла менее яркой, чем у Козловой. Сейчас она больше фокусируется на преподавании и продюсировании. Артистка также устраивает караоке-вечеринки, на которых поёт песни «Ранеток». Она единственная из участниц, кто исполняет музыку группы. Как Руднева объяснила в интервью для «Комсомольской правды», она просто попросила разрешения у продюсера Мильниченко, и он ей его дал. В 2024-м певица также объединилась с модным фонк-музыкантом Травмой для записи новой версии «О тебе», одной из самых популярных песен «Ранеток».

Женя Огурцова: дочь-инвалид и скандал с фаллоимитатором

После распада «Ранеток» клавишница Женя Огурцова пыталась продолжить заниматься музыкой. Она организовала панк-группу «Рыжая и Черти», которая не принесла ей огромного успеха.

Огурцова не упала духом и решила сосредоточиться на семейной жизни. Она трижды была замужем. Её избранниками были музыкант Павел Аверин, дизайнер Анатолий Рамонов, от которого у неё родился сын Марк, и продюсер Николай Осипов. С последним артистка сейчас воспитывает дочь Еву.

Больше всего Женя Огурцова прославилась благодаря рассказам, какие ужасы происходили с девушками в «Ранетках». В 2021 году она выпустила книгу под названием «Счастливый билет в ад», в которой заявила о физическом и эмоциональном насилии со стороны продюсеров и руководящего состава коллектива. Например, она поделилась историей, что один из «взрослых», когда ей было 16 лет, однажды пригласил её к себе в гостиничный номер, подарил фаллоимитатор и предложил заняться групповым сексом. Тогда ей удалось сбежать. В интервью Алёне Жигаловой в 2021 году певица сравнила группу «Ранетки» с сектой, в которой они были полностью изолированы от внешнего мира.

В 2022-м Женя Огурцова выпустила вторую книгу «Моя особенная дочь», в которой рассказала о редком генетическом заболевании своей дочери — ахондроплазии, приводящем к низкорослости. Не обошли проблемы со здоровьем и саму певицу: в 2024 году в шоу «Звёзды сошлись» она заявила, что не видит на левый глаз. Ей поставили диагноз атрофия сетчатки. По словам Огурцовой, сейчас это заболевание не лечится.

Наташа Щёлкова (Мильниченко): брак с продюсером и песня про трусы

Заикающаяся соло-гитаристка Наташа Щёлкова ещё в 2009 году вышла замуж за продюсера «Ранеток» Сергея Мильниченко, который был старше её на 24 года. Артистка родила ему троих детей и на время отошла от творческой деятельности.

Примерно с 2022 года бывшая гитаристка «Ранеток» начала активно выпускать песни под псевдонимом Netoxic. Правда, фанаты не особо оценили творческие порывы Мильниченко из-за противоречивой лирики. Например, в одном из ранних треков она поёт о своих мокрых трусах. Девушка сама занимается продюсированием композиций, выступая автором музыки и слов.

Лена Третьякова: карьера психолога и переезд в Аргентину

Как и другие участницы «Ранеток», после распада группы Лена Третьякова пыталась продолжить музыкальную карьеру: сначала сольно, а затем как участница коллектива «Море». Успеха на этом поприще она не достигла.

В 2015 году у Третьяковой произошёл гипертонический криз — острое состояние, при котором внезапно и очень сильно подскакивает давление. Болезнь подтолкнула артистку к занятиям йогой. Третьякова настолько прониклась этой философией, что стала сертифицированным преподавателем кундалини-йоги.

Параллельно с этим девушка начала изучала психологию. В 2019 году она получила дополнительное образование в РУДН по программе, связанной с психологическим бизнес-консультированием и коучингом. В 2020-м Третьякова окончила Московский институт психоанализа по специальности «психология», а в 2021-м — РГСУ по направлению «клиническая психология». Сейчас бывшая басистка «Ранеток» позиционирует себя как гештальт-терапевт.

Поменяв жизненные ориентиры, Третьякова также преобразилась и внешне. Она сбросила вес и из пацанки превратилась в утончённую девушку с длинными волосами. В 2022 году экс-артистка переехала в Аргентину. В этом же году у неё появился сын Леонель, который родился благодаря помощи донора.

Нюта (Аня) Байдавлетова: жизнь в нищете и блогерство

Нюта пришла в «Ранетки» в 2008 году на место Леры Козловой. Хотя в начале фанаты были против новой барабанщицы, позже они приняли её. После распада группы Нюта Байдавлетова не сразу пришла в себя. В какой-то момент она оказалась на дне, и у неё не было денег даже на оплату «коммуналки». В 2015 году она обратилась за помощью в программу «Экстрасенсы ведут расследование», потому что думала, что на её семью навели порчу. Спустя время девушка подтвердила, что её жизнь после шоу наладилась.

В 2016 году Нюта Байдавлетова объявила, что присоединилась к продюсерскому центру Максима Фадеева Malfa. Тогда же она попробовала пробиться в группу «Серебро», но вакантное место заняла Катя Кищук. Сотрудничество с Фадеевым продлилось недолго, и уже в 2018-м Байдавлетова отправилась в свободное плавание.

В 2019-м между артисткой и её подругой Катей Клэп произошёл скандал. Блогерша предложила Нюте создать группу, и бывшая ударница «Ранеток» даже согласилась. Но когда Клэп начала активно обсуждать эту тему и предлагать свои наработки, Нюта отвечала уклончиво. После Байдавлетова и вовсе выложила видео, в котором заявила, что больше не хочет быть частью какого-либо коллектива. Клэп это задело, и дружбе между двумя знаменитостями пришёл конец.

Сейчас Нюта Байдавлетова продолжает заниматься музыкой. Параллельно с этим она активно ведёт свой блог, в котором делится подробностями своей жизни.

