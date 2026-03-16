Послушайте лучшие книги, чьи экранизации покорили «Оскар»

Режиссёры нередко черпают вдохновение для своих фильмов из литературы, что привлекает как критиков, так и фанатов культовых произведений. Даже в 2026 году на «Оскаре» одним из главных номинантов стала новая экранизация романа Мэри Шелли «Франкенштейн». «Рамблер» рассказывает о книгах, которые легли в основу оскароносных фильмов разных лет.

Классика мировой литературы

Классика не раз становилась фундаментом для кино. Один из ярких примеров — единственный роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», по мотивам которого было создано более 30 фильмов. Это мистическая история о молодом человеке, продавшем душу ради вечной красоты. Темы, которые поднимает Уайльд в своём произведении, оказались настолько актуальными для читателей, что в психологии даже появился термин «синдром Дориана Грея». Он выражен в страхе перед старением и желании сохранить молодость любой ценой. Книга также привлекла американского режиссёра Альберта Левина. В 1945 году он представил свою экранизацию, получившую одну победу и несколько номинаций на «Оскаре».

Русская классика также часто служила вдохновением для режиссёров. Роман-эпопея Льва Толстого «Война и мир» стал основой для одноимённой картины Сергея Бондарчука, удостоенной в 1969 году премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Немалую роль в этом сыграли масштабность и глубина произведения Толстого, описывающего судьбы нескольких дворянских семей в период наполеоновских войн. Толстой работал над романом около шести лет, переписывая его множество раз, чтобы добиться нужного результата.

В 2026 году на премии «Оскар» вновь одним из претендентов на главные награды стала экранизация. В этот раз в центре внимания оказалась книга Мэри Шелли «Франкенштейн», которая считается одним из первых произведений в жанре научной фантастики. Сюжет строится вокруг учёного, создавшего живое существо из частей мёртвых тел. Весьма вероятно, в основу истории легли реальные научные эксперименты конца XVIII века, особенно опыты по стимулированию мышц с помощью электричества, или же гальванизм. Режиссёр Гильермо дель Торо, назвавший «Франкенштейна» своим любимым романом, получил девять номинаций на «Оскар» за его киноадаптацию.

Культовые романы XX века и современные бестселлеры

Литература XX века также подарила миру множество произведений, ставших основой для оскароносных фильмов. Роман Маргарет Митчелл «Унесённые ветром», выпущенный в 1936 году рассказывает историю любви Ретта Батлера и Скарлетт О’Хары на фоне Гражданской войны в США. Эта книга стала одним из самых знаменитых бестселлеров американской художественной прозы. За неё Митчелл была удостоена Пулитцеровской премии. 10-летняя работа над «Унесёнными ветром» настолько измотала писательницу, что она решила не продолжать роман, несмотря на постоянные уговоры. Экранизация, представленная через три года после публикации книги, лишь укрепила успех произведения. Картина Виктора Флеминга выиграла в восьми номинациях на «Оскар».

Роман Фрэнка Герберта о политических интригах в далёком будущем неоднократно привлекал внимание кинематографистов. Его действие происходит на пустынной планете Арракис, где добывают ценнейшую специю «меланж». «Дюна» стала первой книгой, получившей сразу же две престижные премии Хьюго и Небьюла, что добавило ей почёта в жанре научной фантастики. Огромные песчаные черви, которые играют значимую роль в романе, также считаются одним из самых известных образов этого жанра. В 2022 году картина Дэни Вильнёва, снятая по мотивам «Дюны», была удостоена шести наград на премии «Оскар».

Среди экранизаций современных произведений выделяется фильм «Бруклин» Джона Кроули, основанный на одноимённом романе Колма Тойбина. История молодой ирландки, покидающей родину ради новой жизни в Нью-Йорке, получила три номинации на «Оскар», включая «Лучший фильм». Роман Тойбина, наполненный тонкими психологическими наблюдениями, позволил создателям фильма передать атмосферу эмиграции и поиска своего места в мире.

Что послушать, чтобы лучше разобраться в «Оскаре»

Писатель Тимоти Ричардс в начале 2010-х взялся за миссию объединить великих актёров в одной книге «Премия “Оскар”. Все звёзды Голливуда». Каждая глава посвящена одному артисту. Среди критериев не были количество наград или суммы гонораров. Ричардс опирался лишь на популярность актёров среди зрителей. Хотя все имена в книге кажутся знакомыми, слушатели всё равно смогут узнать много интересных фактов о любимых звёздах. Например, что в детстве Джонни Депп был тем ещё хулиганом, который лишился невинности в 13 и бросил школу в 16. Или что Анджелина Джоли в подростковые годы чувствовала себя аутсайдером и была недовольна своей внешностью.

