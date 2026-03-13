Фестиваль «Это база» объявил первую волну артистов и даты проведения

В конце мая в Москве состоится третий музыкальный фестиваль «Это База», традиционно открывающий летний сезон. Мероприятие пройдёт 31 мая на территории ДК «Альфа Кристалл» и объединит на одной сцене артистов разных жанров — от хип-хопа до электронной музыки.

Хедлайнером первой волны стал рэпер Yanix, который исполнит свои хиты «Цепь», «Хайпим» и «Москва». Помимо него, в лайнапе заявлены Петар Мартич, DJ Stonik1917, Wuna, Weeka, Daily Slime, Mashkov, Errotica и Wasta. Имена остальных участников объявят позже, о чём «Рамблеру» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль начнётся с традиционного скейт-конкурса, который продлится два-три часа и будет сопровождаться денежными призами и выступлением диджеев. Кроме того, в этом году состоится состязание граффити, а также будет организован фудкорт с лучшими стрит-фуд-проектами города.

Как и в прошлом году, фестиваль пройдёт в стенах ДК «Альфа Кристалл». Впервые после зимнего перерыва гости смогут проводить время не только внутри, но и во дворе, где будет установлена большая основная уличная сцена и две ночные локации.

Первая «База» прошла в 2023 году в только что открытом «Суперметалле». Тогда на сцену вышли Og Buda, Alblak 52, Лауд, Anikv, Кассета и Карина Истомина. Вторая «База» стала ещё масштабнее: гости слушали выступления Saluki, Biicla и многих других артистов. В этом году организаторы обещают ещё больше сюрпризов и ярких впечатлений.

Федук, Марлоу и Бобунец: Пикник Афиши представил первую волну артистов