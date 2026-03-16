Шнуров учит правильно материться, Лоза против Киркорова: главное в музыке

Сергей Шнуров прошёлся по современным артистам, а Юрий Лоза уколол Филиппа Киркорова и НТВ. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Шнуров выразил недовольство современной музыкой и неправильным матом

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров резко высказался о состоянии российской сцены. Музыкант отметил, что многие исполнители не способны полностью погрузиться в своё творчество и достичь настоящего творческого экстаза. Шнуров также обратил внимание, что рэп-исполнители вынуждены постоянно думать о перегруженном тексте, что мешает им проявлять артистизм. Кроме того, музыкант выразил сожаление по поводу неправильного использования матерных выражений, подчеркнув, что это отражает общую проблему с русским языком. Он отметил, что современный язык меняется под влиянием психологических терминов, что приводит к потере глубины и смысла.

Пригожин прокомментировал ситуацию с певицей Славой

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о сложной ситуации, в которой оказалась певица Слава. Он предположил, что артистка устала от сцены и личных проблем. Пригожин отметил, что трудности привели Славу к проблемам с алкоголем и последующему кризису. Продюсер выразил мнение, что артистке нужно время для восстановления здоровья и принятия решения о дальнейшем возвращении на сцену. Он также обратил внимание на нехватку поддержки со стороны коллег и призвал их проявить солидарность. Ранее концерт Славы закончился скандалом: зрители обвиняли её в выступлении под алкоголем. Сама певица сказала, что плохо чувствовала себя под лекарствами и хотела покончить с собой из-за этого «позора».

Лоза напомнил, что Киркоров не написал ни одной песни

Музыкант Юрий Лоза подверг критике телеканал НТВ и певца Филиппа Киркорова. В своём Telegram-канале Лоза обратил внимание на рекламный ролик, в котором ведущие заявили, что конкурсанты будут исполнять песни Киркорова. По мнению Лозы, это некорректная формулировка, так как Киркоров не является автором этих композиций. Музыкант подчеркнул, что песни не могут принадлежать исполнителю, если он их не написал, и предложил использовать выражение «песни из репертуара Киркорова». Лоза также предположил, что во время написания песен Киркоров занимался другими делами, такими как участие в жюри или пластические операции.

Дуэт «БиС» объявил о возвращении на сцену

Популярный мужской дуэт «БиС», распавшийся в 2010 году, сообщил о воссоединении. Первое совместное выступление дуэта Дмитрия Бикбаева и Влада Соколовского состоится 9 апреля. Музыканты планируют исполнить свои главные хиты, а также представить новую композицию «Ещё не поздно». Автором песни выступил Соколовский, но основным вокалистом станет Бикбаев. Дуэт «БиС» был создан во время седьмого сезона «Фабрики звёзд» по инициативе продюсера Константина Меладзе. Группа выпустила единственный альбом «Двухполярный мир», который включал такие хиты, как «Кораблики» и «Катя».

Фадеев высказался о законе об англицизмах и защите языка

Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал новый закон, ограничивающий использование англицизмов. Артист выразил мнение, что проблему портит не наличие иностранных слов, а отсутствие глубоких мыслей. Фадеев отметил, что ему не нравится, когда люди используют англицизмы вместо русских слов, но считает, что запреты не решают проблему. Он подчеркнул, что его не беспокоит, когда дети говорят «окей» вместо «хорошо», но его волнует, что современные школьники перестали размышлять и не понимают прочитанное. Фадеев выразил мнение, что проблема кроется в системе образования, которая готовит детей к экзаменам, а не учит их думать.

Продюсер также подтвердил, что не планирует переименовывать группу Serebro, так как это русское слово, написанное латиницей. Закон, ограничивающий использование англицизмов, вступил в силу 1 марта и касается в первую очередь предпринимателей, размещающих информацию на английском языке. Некоторые музыканты опасаются, что им придётся менять псевдонимы, написанные латиницей, на русскоязычные аналоги.

Релиз недели

Filatov&Karas — Включи Музыку

Filatov&Karas выпустили жизнеутверждающий танцевальный поп-трек с посылом, что музыка может помочь в трудную минуту. Необычности ему добавляет поучаствовавший в записи хор Сретенского монастыря. Жанр песни группа сама охарактеризовала как «фьюжн на стыке госпела, советской эстрады, техно и хаус-музыки, немножко припорошенный транс-настроением».

Материал недели

Интервью с певицей Валерией о девяностых, опасности ИИ и планах на будущее

«Рамблер» побеседовал с певицей Валерией и узнал у неё, почему 90-е были роскошным временем, чем опасно применение искусственного интеллекта в музыке и чем она собирается заниматься после выхода последнего в карьере альбома.