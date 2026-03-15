Монолог от лица вибратора и похороны попугая: эти песни вас удивят

Рэпер Sqwoz Bab примеряет на себя образ вибратора, «Дайте танк!» вспоминают похороны попугайчика, а Feduk и Icegergert черпают силу в ненависти. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках отечественной музыки за эту неделю.

Синглы

Feduk, Icegergert — «Ненависть»

Жанр: хип-хоп.

После выпуска меланхоличного альбома Feduk возвращается к агрессивной читке. В напарники себе он берёт одного их главных хитмейкеров последнего года — рэпера Icegergert. Артисты рассуждают о своём успехе и заявляют, что ненависть становится их движущей силой. «Это тот день, когда есть выбор — стать жертвой или победителем и изменить ситуацию в лучшую сторону», — пишет о новой работе Icegergert. Музыкально трек построен на контрастах. Например, в припеве в отличие от чётких и дерзких куплетов Feduk протяжно пропевает название трека. С большой вероятностью «Ненависть» появится на верхушках чартов. Рэперам удалось создать качовый трек, который оценят и «пацаны», и любительницы коротких роликов.

«Дайте танк!» — «Песня»

Жанр: рок.

Группа «Дайте танк!» пытается уследить тонкую связь между музыкой и временем. Лирический герой, включая песню, погружается в воспоминания. И вот он уже не дома, а хоронит волнистого попугайчика, только учится играть на гитаре или гуляет с любимой девушкой. Как намекает коллектив в аутро, музыка выступает против принятых правил и законов здравого смысла, позволяя перенестись в другое место. Чувство ностальгии также навевают синтезаторы в инструментале. Быстрый ритм на фоне погружает в состояние транса.

«Ночные снайперы», Диана Арбенина — «Дайте сигнал»

Жанр: рок.

На неделе, когда в Москве отключили интернет, группа «Ночные снайперы» выпустила сингл с требованием «дать сигнал». Правда, коллектив, возглавляемый Дианой Арбениной, поёт не о сотовой связи, а о неопределённости между возлюбленными. Несмотря на меланхолию в лирике, музыка звучит весьма энергично из-за уверенных ударных и большого количества электрогитар. Эта песня показывает, как изменилось звучание группы, ведь в ней нет той неспешной акустики, за которую когда-то полюбили «Ночных снайперов».

Маша Мирова — «на ножах»

Жанр: поп.

Отрывок из песни «На ножах» стал популярен в соцсетях за несколько недель до выхода. Хвалебные комментарии под вирусным постом Маши Мировой оставили такие видные артисты, как Леонид Агутин, Севиль из Artik & Asti, Мия Бойка, Mirele и другие. Песня посвящена отношениям, в которых ссор больше, чем нежности. Она напоминает монолог девушки в самом разгаре очередной разборки. «Я твоя мишень. Знаю, тебе меня не жаль. Ну, нападай», — поёт Маша Мирова в припеве. Трек звучит очень экспрессивно из-за резких электрогитар и эмоциональности артистки, которая иногда будто хочет сорваться на крик.

Lelya — Mtv

Жанр: альтернатива.

Казахстанская певица Lelya пытается отпустить прошлое в новом треке Mtv. Героиня песни понимает, что ей нужно двигаться дальше, но не перестаёт возвращаться к счастливым воспоминаниям. Звучание, в котором выделяются многоголосия и расплывчатые синтезаторы, как будто погружает в запутанные мысли девушки. Как объяснила сама артистка в сообщении для прессы, название песни Mtv символизирует ощущение новизны и движения: «Это не ТВ-канал — это чувство грядущего, живого, жаждущего, нового, как когда в детстве включали телек и открывали для себя что-то необычное и захватывающее».

Альбомы

Sqwoz Bab — Womanizer

Жанр: поп, хип-хоп.

Рэпер Sqwoz Bab, который в последнее время находится на гребне успеха, выпустил новый альбом Womanizer, состоящий из 14 треков. Название пластинки отсылает к известному бренду секс-игрушек. Без излишней застенчивости Sqwoz Bab записывает заглавный трек от лица вибратора, в котором тот рассказывает о своих преимуществах: «Бросай меня, я извиню, вибрирую, но не звоню».

В каждую из песен пробралась ирония, свойственная Sqwoz Bab. Тут есть и размышления о скупых мужских слезах, и история об отце, обворовавшем своих друзей в 1990-е, и душераздирающий монолог пакета. В музыкальном плане альбом также не разочаровывает. Sqwoz Bab уделяет большое внимание энергичным битам, а также экспериментирует с восточным колоритом. В лонгплее приняли участие шансон-группа «Воровайки» и артист Lida.

Defne — «VIP Хатын»

Жанр: поп.

Молодая казанская певица Фаузия Кадырова, выступающая под псевдонимом Defne, представила новый альбом «VIP Хатын». В него вошло шесть сольных треков на татарском языке. Артистка объединяет свои национальные традиции с современной поп-музыкой. Например, заглавная песня начинается с припеваний хора, которые после подхватываются ретробитами. Певица сталкивает традиционный образ выпекания хлеба и застолья с универсальной темой выстраивания отношений в паре. «Достаём татарскую культуру с музейной полки и вдыхаем в неё такую разную, изменчивую жизнь», — написала о релизе Defne в своих соцсетях.

Джизус — «Последняя звезда»

Жанр: рок.

Музыкант Джизус, который постоянно экспериментирует со своим звучанием, в новом альбоме «Последняя звезда» полностью отдался поп-року. В лонгплее почти не найти песен с тяжёлым и мрачным инструменталом. Одно из немногих исключений — трек «В этом чёртовом городе». Лирика пластинки построена вокруг таких тем, как любовь и поиск себя. В альбом вошли 13 сольных композиций.

Фанаты певца разделилась на два лагеря. Кто-то оценил упрощение музыки Джизуса и его стремление к более понятным образам, а кого-то это возмутило. Теперь в его песнях не так много ярких эмоциональных взрывов, которые бы делали их более запоминающимися. Переход к новому жанру привёл Джизуса к потере меланхоличного шарма, который был ярко виден в предыдущих работах.

