Рэп от 72-летней рок-иконы и театр Чикатило: эти новинки нельзя пропустить

Джеймс Блейк выпустил первую независимую пластинку и ушёл в поп-музыку, а шведская певица Люкке Ли устроила танец с ножом в сердце. Hollywood Undead обратились к классике метала для записи провокационного хита о собственной значимости, а The Fray потеряли вокалиста, но остались верны себе. «Рамблер» рассказывает об этих и других приметных новинках зарубежной музыки за неделю.

Синглы

Hollywood Undead — 1x1

Жанр: взрывной рэп-метал.

Американская рэп-метал-команда Hollywood Undead представила сингл «1x1», оснащённый широко известной гитарной партией. Музыканты построили композицию вокруг риффа из песни Raining Blood трэш-метал-группы Slayer. Мощная основа вкупе с хлёстким речитативом помогает группе донести посыл «мы остаёмся командой номер один». Уничижительное упоминание молодых рэп-коллег NF и Post Malone окончательно превращает трек в оду эгоцентричности. Впрочем, Hollywood Undead стали известны как раз благодаря бескомпромиссной уверенности в себе, так что вряд ли их можно за это критиковать.

Lykke Li — Knife In The Heart

Жанр: альтернативный поп.

Шведская поп-артистка Люкке Ли представила второй сингл в поддержку альбома The Afterparty, премьера которого намечена на 8 мая. Knife In The Heart открывается партией струнных инструментов, придающей вступлению элегантной драматичности. Затем артистка призывает невидимого собеседника делать с ней всё, что тому заблагорассудится: ломать, плеваться и даже пройтись по позвоночнику. Таким весьма необычным способом Ли пытается сказать, что она со всем справится, потому что жизнь и так ощущается как «нож в сердце». Песня слушается как манифест свободе и лучшему будущему. Неоднозначную, но жизнеутверждающую идею поддерживает альт-поп-аранжировка с размеренным танцевальным ритмом.

SKYND — Andrei Chikatilo

Жанр: театральный дарк-рок.

Австралийская рок-группа SKYND продолжает выпускать тру-крайм-композиции, которыми хорошо известна. На этот раз музыканты взяли за основу историю советского серийного убийцы Андрея Чикатило, осуждённого за убийство больше 40 человек в период с 1978 по 1990 год. В песне используются фрагменты его биографии: к примеру, тот факт, что некоторое время Чикатило преподавал русский язык в школе, но был уволен за сексуальные домогательства.

В аранжировке используются две вокальные партии. Девушка поёт кукольным голосом, рассказывая историю как злую сказку, а обработанный мужской вокал символизирует внутренний монолог Чикатило и детально описывает его деяния. Размашистая готичная аранжировка придаёт треку объёма, превращая композицию в мрачную театральную постановку о тёмных уголках человеческой души.

Альбомы

Kim Gordon — Play Me

Жанр: арт-рэп.

Для кого: для поклонников интеллектуальной лирики.

Некогда соосновательница нойз-рок-группы Sonic Youth, ныне альт-исполнительница Ким Гордон представила третий сольный альбом. Артистка метко рассуждает о роли женщины в меняющемся обществе, покоряя харизмой в 72 года так же, как делала это в молодости. Почтенный возраст её вообще не заботит: в альбоме нет ни одной композиции о старости.

Музыкально альбом также тяжело отнести к определённым рамкам. Повествовательная манера Гордон напоминает хип-хоп, гитарные мелодии будто заимствованы из её времени в Sonic Youth, а амбициозный размах аранжировок делает альбом ярким и красочным. Треки почти не связаны между собой, но всего за 27 минут Гордон делает достаточно, что они запомнились слушателю.

The Fray — A Light That Waits

Жанр: эмоциональный поп-рок.

Для кого: для нестареющих романтиков.

Рок-группа The Fray, известная эмоциональными хитами Never Say Never, You Found Me и How To Save A Life, выпустила пятый студийный альбом. Релиз стал для них первым за 12 лет. Увы, в 2022-м группу покинул вокалист Айзек Слейд: артист принял это решение после череды панических атак, случившихся прямо на сцене. К нему на смену пришёл Джо Кинг, также игравший в The Fray со дня её основания.

Хотя тембр Кинга не назвать выдающимся, он всё же делает достаточно, чтобы группа звучала по-прежнему. Как и раньше, The Fray демонстрируют своё превосходство в трогательных балладах о любви, используя для этого базовый инди-рок-набор и нежность оркестровых инструментов. Можно смело сказать, что The Fray не потеряли своего меланхоличного обаяния, даже лишившись ключевого участника.

James Blake — Trying Times

Жанр: спокойная поп-музыка.

Для кого: для тех, кто ищет расслабления.

Британский электронный музыкант Джеймс Блейк выпустил первый альбом в качестве независимого артиста. Название лонгплея вполне можно перевести как «Времена попыток», ибо Блейк явственно пытается нащупать собственный голос вне чужих ожиданий. На это указывает и обложка, на которой музыкант изображён среди множества ударных тарелок так, словно готовится по ним стукнуть и ждёт нового звука от каждого инструмента.

Артист рассуждает о жизненных тяготах, необходимости диалога в романтичных отношениях и честности с самим собой. Хотя Блейк сместил фокус с электроники на поп- и R&B-элементы, его продюсерский опыт никуда не исчез, поэтому аранжировки втягивают в себя и расслабляют. Несколько экспериментальный подход лишает альбом связности, но очевидный творческий энтузиазм Блейка позволяет простить эту слабость.

