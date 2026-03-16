Объявлены победители «Оскара» за лучшую музыку

Вампирский триллер-ужастик «Грешники» и мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» получили «Оскар» в музыкальных категориях. Церемония состоялась ночью с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе.

Композитор Людвиг Йоранссон получил статуэтку за лучший оригинальный саундтрек в «Грешниках». Прежде он удостаивался этой награды за «Чёрную пантеру» в 2019-м и «Оппенгеймера» в 2024-м. Йоранссон — первый композитор в XXI веке, которому удалось трижды выиграть «Оскар». Саундтрек «Грешников» также получил «Золотой глобус» и два «Грэмми».

Музыка играет в картине важную роль. Йоранссон построил саундтрек вокруг настоящих гитар 1930-х годов. По сюжету братья-близнецы хотят открыть музыкальный бар на плантации в 1932 году, но им противостоит нечто сверхъестественное.

Композиция Golden из «Кей-поп-охотниц на демонов» была признана лучшей оригинальной песней. Мультфильм рассказывает о кей-поп-группе, которая использует музыку, чтобы противостоять демонам. Golden восемь недель возглавляла главный американский чарт Billboard. Прежде K-pop-песни никогда не номинировались на «Оскар».

