Мот — «Намёк на нас»: текст песни, история создания, клип

В российских чартах уверенно закрепляется новая романтичная песня от рэпера Мота «Намёк на нас». «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении стриминга.

Мот — «Намёк на нас»: текст песни

[Интро]

Раз — как намёк на нас, два — уже правило

Три важных слова, однажды оставленных

[Куплет 1]

Я не силен в арифметике

И мой «пример» ведь небезукоризнен

Но я замуровал прямо в эти куплетики

Наше дыхание жизни

Всё приходит-уходит, поверь, не просто так

И важно уметь уловить в суете

Другими невидимый знак

[Припев]

Раз — как намёк на нас

Раз — как намёк на нас, два — уже правило

Три важных слова, однажды оставленных

Мы так устроены классно, по-моему

Больше, чем двое и выше секвойи, любовь

[Куплет 2]

Обниматься крепче, прижимать поближе

Без остатка раствориться в этом движе

Обниматься крепче, каждый раз сильнее

Крутить сальтухи в наш огромный любви бассейн

Намёки когда-то закончатся, и я скажу прямым текстом

Что я без тебя и ты без меня, как ребёнок без детства

Мы каждый день будем крепче, мы каждый раз будем ближе

Слова — пассатижи, но мы добавляем в пробелы парочку фишек

[Предприпев]

Раз — как намёк на нас, два — уже правило

Три важных слова, однажды оставленных

[Припев]

Раз — как намёк на нас, два — уже правило

Три важных слова, однажды оставленных

Три важных слова, однажды оставленных

Мы так устроены классно, по-моему

Больше, чем двое и выше секвойи, любовь

[Куплет 3]

Как намёк на нас окрылённых фраз

Свет, нам укажет путь порою

Заплетём в рассказ, мой профиль, твой анфас

Эта любовь выше, чем все секвойи

[Припев]

Свет

Как намёк на нас

Свет

Нам укажет путь порою

[Аутро]

Обниматься крепче

Прижимать поближе

Без остатка раствориться

Мот — «Намёк на нас»: история создания

Композиция Мота «Намёк на нас» вышла 20 февраля 2026 года, её промокампания началась за месяц до этого. Помимо самого рэпера, участие в записи принимал композитор Александр Брашавян, он же Alex Davia. У Мота получилась мягкая баллада в привычном для него стиле тихой, но пронзительной романтики.

Мот — «Намёк на нас»: видео

Официального видеоклипа на песню «Намёк на нас» артист пока не выступил. Но до премьеры песни музыкант делился короткими роликами в поддержку новинки. В них Мот танцевал в пижаме вместе со своей супругой Марией и сыном Соломоном, о которых и написана песня. В другом ролике рэпер вывел жену на заснеженную улицу и вновь закружил её в танце.

В своём Telegram-канале Мот также поделился анимированной обложкой к релизу.