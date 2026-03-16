Мот — «Намёк на нас»: текст песни, история создания, клип
В российских чартах уверенно закрепляется новая романтичная песня от рэпера Мота «Намёк на нас». «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении стриминга.
Мот — «Намёк на нас»: текст песни
[Интро]
Раз — как намёк на нас, два — уже правило
Три важных слова, однажды оставленных
[Куплет 1]
Я не силен в арифметике
И мой «пример» ведь небезукоризнен
Но я замуровал прямо в эти куплетики
Наше дыхание жизни
Всё приходит-уходит, поверь, не просто так
И важно уметь уловить в суете
Другими невидимый знак
[Припев]
Раз — как намёк на нас
Раз — как намёк на нас, два — уже правило
Три важных слова, однажды оставленных
Мы так устроены классно, по-моему
Больше, чем двое и выше секвойи, любовь
[Куплет 2]
Обниматься крепче, прижимать поближе
Без остатка раствориться в этом движе
Обниматься крепче, каждый раз сильнее
Крутить сальтухи в наш огромный любви бассейн
Намёки когда-то закончатся, и я скажу прямым текстом
Что я без тебя и ты без меня, как ребёнок без детства
Мы каждый день будем крепче, мы каждый раз будем ближе
Слова — пассатижи, но мы добавляем в пробелы парочку фишек
[Предприпев]
Раз — как намёк на нас, два — уже правило
Три важных слова, однажды оставленных
[Припев]
Раз — как намёк на нас, два — уже правило
Три важных слова, однажды оставленных
Три важных слова, однажды оставленных
Мы так устроены классно, по-моему
Больше, чем двое и выше секвойи, любовь
[Куплет 3]
Как намёк на нас окрылённых фраз
Свет, нам укажет путь порою
Заплетём в рассказ, мой профиль, твой анфас
Эта любовь выше, чем все секвойи
[Припев]
Свет
Как намёк на нас
Свет
Нам укажет путь порою
[Аутро]
Обниматься крепче
Прижимать поближе
Без остатка раствориться
Мот — «Намёк на нас»: история создания
Композиция Мота «Намёк на нас» вышла 20 февраля 2026 года, её промокампания началась за месяц до этого. Помимо самого рэпера, участие в записи принимал композитор Александр Брашавян, он же Alex Davia. У Мота получилась мягкая баллада в привычном для него стиле тихой, но пронзительной романтики.
Мот — «Намёк на нас»: видео
Официального видеоклипа на песню «Намёк на нас» артист пока не выступил. Но до премьеры песни музыкант делился короткими роликами в поддержку новинки. В них Мот танцевал в пижаме вместе со своей супругой Марией и сыном Соломоном, о которых и написана песня. В другом ролике рэпер вывел жену на заснеженную улицу и вновь закружил её в танце.
В своём Telegram-канале Мот также поделился анимированной обложкой к релизу.