«Денег всегда мало»: группа «Вирус» о статусе легенд, ИИ и голых немцах

В конце 2025 года группа «Вирус», известная хитами «Ручки» и «Я тебя попрошу», отметила 25-летие на сцене. В 2026-м коллектив продолжает экспериментировать, сотрудничая с молодыми музыкантами и работая в разных жанрах. «Рамблер» поговорил с участниками коллектива Юрием Ступником и Ольгой Лаки и узнал, из-за чего публика до сих пор наслаждается 90-ми, как остановить развитие нейросетей и почему молодым музыкантам не стоит рассчитывать на быстрый успех.

"«ИИ никогда не сгенерирует харизму»: о 90-х, ностальгии и успехе Евы Польны"

Что изменилось за те 25 лет, что вы провели на сцене?

Юрий: Появилась возможность делать более качественную музыку. Например, в 90-е мы использовали микрофон Neumann U87: он никак не изменился, но звучит теперь гораздо хуже. Сегодня такие технологии… записал голос, повесил на него одно, другое, третье, пятое, и он уже зазвучал божественно. Раньше такого не было: как спел, так спел. А сейчас есть технологии, чтобы эту ноту можно было за секунду поправить. Мы сильно ушли вперёд, не только в музыке. Раньше тяжело было показывать свою музыку, а сейчас есть интернет. Правда, если говорить об искусственном интеллекте и нейросетевых голосах, они все однообразны. В этих голосах нет никакой индивидуальности, нет души. ИИ никогда не сгенерирует харизму.

В вашем сообществе ВК написано, что «Вирус» — это легендарная группа. Какой смысл вы в это вкладываете? Что нужно, чтобы группа считалась легендарной?

Юрий: Давайте вспоминать, сколько групп было в конце 90-х, в начале 2000-х? Много. Если перечислять, получится 20–30 разных команд. Давайте теперь посмотрим, сколько их осталось в тех же составах. Общее число вряд ли дойдёт даже до десяти. Хотя, казалось бы, были же «Гости из будущего» — какая крутая группа! Но тоже распались. Чем Юрий Усачёв сейчас занимается, я даже не знаю. Ева Польна выступает как творческая единица. Все остальные просто отсеялись. Столько времени быть актуальными и интересными — это и есть легендарность.

© Предоставлено менеджментом артистов

Как по-вашему, почему Татьяна Буланова и Ева Польна вновь стали популярны?

Ольга: Людям просто нравится та лёгкая танцевальная музыка. Ну что там, «нелюбовь, нелюбовь» (песня группы «Гости из будущего», недавно стала популярна в TikTok — прим. «Рамблера») — одно-два слова, это классно, это душевно.

Юрий: Верните нам душевность в песнях и вообще музыку. Хочется сказать: «Вы куда это всё дели?» Люди хотят веселиться, танцевать. Они нуждаются в доброте и искренности, которые есть в старых песнях. Поэтому люди интуитивно идут за весельем, позитивом, за добрыми текстами.

А «Вирус» — вирусная группа?

Ольга: А почему нет?

Юрий: Ещё какая! Я на днях увидел случайно ролик с полуголыми качками немецкими, которые под русские песни зажигают. (Речь о блогерах, ставших известными среди российских женщин в декабре 2025 года — прим. «Рамблера».) Потом на следующий день смотрю новости, а там как раз играет наша песня «Ручки» (известна по строчке «Ну где же ваши ручки?» — прим. «Рамблера»). Закончилась, заиграла «Попрошу тебя». Они взяли три наших песни и сняли под них ролики. Это как вообще произошло?

© Предоставлено менеджментом артистов

Ольга: Я просыпаюсь утром и сразу вижу, что меня куча людей в своих соцсетях отмечает. Я ничего не понимаю, у нас вроде ничего недавно не выходило. Начинаю смотреть, там какой-то парень стоит полуголый, и он под наши песни пляшет. Они с другом сняли целых три ролика под наши песни, и тренд пошёл, народ начал нас отмечать.

Юрий: Да и сам тренд с этими немцами прикольный сам по себе.

Что за мем «филяй-филяй», прозванный «гимном овуляции»

В последние годы снимались фильмы и сериалы про группы «Руки Вверх!», «Комбинация» и «Иванушки». Какой бы получилась история про «Вирус»?

Ольга: Нам тоже предлагают снять сериал, серий на восемь-девять. Фильма всё равно не хватит, чтобы описать всё, что у нас происходит сейчас и случилось раньше. В сериал, конечно, тоже войдёт не всё, но нам есть что рассказать. Публика всегда видит готовый продукт и не всегда знает, какой путь прошёл артист. Не знаю, кто бы подошёл из актёров, но мы могли бы сыграть сами себя на определённом отрезке времени.

© Предоставлено менеджментом артистов

Юрий: Я бы хотел, чтобы меня сыграл Безруков.

Ольга: Безруков мог бы сыграть кого угодно, даже меня! Но я думаю, что в эпоху искусственного интеллекта мы можем сделать отдельные ранние эпизоды с помощью графики. А в более взрослое время мы можем себя сыграть.

Юрий: А я бы хотел мультфильм вроде тех, что были популярны в нашем детстве. «Трансформеры», «Сейлор Мун», «Утиные истории» и прочие проекты диснеевские. Чтобы дети смотрели и узнавали о нас.

«Все долбанулись»: о нейросетях и ограничениях для неопытных музыкантов

Нейросети многих пугают. Когда нейросетевой трек на стихи Есенина занял первое место в чартах, многие заговорили о нездоровой конкуренции между технологиями и людьми.

Ольга: В нейросетях можно черпать идеи, но только чтобы человек потом сам создал что-то своё. У каждого артиста бывает творческое выгорание, так что подсмотреть, подслушать и сделать что-то своё не страшно. Но мне не нравится, когда появляются песни, а затем под них тётя открывает рот — якобы она сама поёт и сама всё написала. Если ты не загружал свой текст, не напевал мелодию, если это сделал искусственный интеллект, почему ты можешь это считать своим трудом?

© Предоставлено менеджментом артистов

Поможет ли маркировка ИИ-контента?

Ольга: Если всё получилось, песня ушла в народ, разве ты сможешь от этого отказаться? Поэтому человек будет говорить, что это он создал и спел. У нас это может не сработать.

Юрий: ИИ стоит ограничить от обычных людей, повысив стоимость. Если ты музыкант и хочешь использовать какие-то платформы, плати не 2 тысячи рублей в месяц, а 32. Тогда простой парень, который захотел петь в ресторанах, открывая рот под нейросетевой вокал, уже так не сможет. Сперва цену повысят в два, три, четыре или пять раз. Посмотрят, что получится, и будут экспериментировать. Тогда нейросети будут использовать только умные.

А как быть начинающим? У них чаще всего нет таких денег.

Юрий: А начинающим там нечего делать. Им нужно изучать программы, гармонию, сочетание звуков. Должна быть какая-то наслушанность, после чего можно говорить об ИИ. Сейчас многие создают музыку на коленке, а потом ещё и продают за тысячу рублей. Мы недавно написали таким ребятам, чтобы они сделали аранжировку на какой-нибудь из наших хитов. Они прислали какую-то лажу: аккорды не совпадают, гармонии нет. Они повырезали откуда-то готовые куски, собрали это в трек и назвались диджеями, хотя писать авторские песни они не умеют.

© Предоставлено менеджментом артистов

Ольга: Нельзя быстренько что-то сделать, продать и получить деньги. Так не работает. Лейблы идут за видением молодых артистов, а оно нарабатывается годами.

Звучит так, будто для вас такой финансовый барьер не препятствие. А вообще на жизнь хватает?

Ольга: Нет, нам никогда не хватало. Если ты можешь позволить себе больше, то и начинаешь стремиться к большему. Планка всегда растёт. Допустим, у тебя была чугунная ванна. Ты стал зарабатывать — и вдруг захотелось, чтобы у ванной была функция массажа или ещё какие-то удобства. И так всегда.

Расскажите про свой мини-альбом, который вышел 6 февраля.

Ольга: Была такая исполнительница, Лилу. У неё был неплохой трек «В твоих руках», его тогда часто ошибочно приписывали «Вирусу». Дальше у неё ничего не пошло, к сожалению, и все про неё благополучно забыли. И вот как-то раз мы едем куда-то с Юриком, и я спрашиваю: «Помнишь, была такая песня классная?» И подумала, почему бы нам её не переделать. У неё же лёгкий, запоминающийся мотив. Мы нашли автора текста, он обрадовался, что кто-то про эту песню вспомнил. Мы сделали три версии в актуальных стилях и выпустили мини-альбом. Отклик хороший ― мы же все комментарии читаем. Кто-то вспомнил оригинал, для кого-то она оказалась совершенно новой. Правда, я читала много комментариев вроде «Песня классная, но вот бы ты пела сама...» Вы серьёзно? Вы не можете отличить живой голос от ИИ? Вот это страшно.

6 марта вышла ваша версия песни Lida «Влюблино». Как она создавалась?

Ольга: Среди молодых исполнителей наметился тренд перепевать старые хиты. Мы решили сломать стереотип и сделали то, чего ещё не делал никто: перепеть песню молодого артиста. Lida в своём кругу очень популярен, он очень отвязный, прикольный. Ещё до нашего знакомства я видела его на концерте артиста DK. Я обалдела от того, как на него реагирует молодёжь: они просто с ума сходили. Потом мы познакомились, и я сама написала с предложением выпустить нашу версию.

© Предоставлено менеджментом артистов

А почему вы выбрали именно песню «Влюблино»?

Ольга: Она мне очень откликнулась, поэтому мы записали её в своей прикольной стилистике. Мат убрали, так что песня получится причёсанная, но отвязная. Это такой эксперимент: мы всегда за то, чтобы расширять аудиторию. У поклонников «Вируса» всё-таки нет возраста. Мы выходим на сцену и видим не тех, кому уже тяжело танцевать, а молодёжь. Нас от этого очень прёт.

А как на вашем концерте оказалась металкор-группа Stigmata? Они же из совсем другой вселенной.

Ольга: Кто-то шокирует фриковатостью и энергосберегающими танцорами, а мы любим музыкальные эксперименты. С ребятами из Stigmata я знакома давно. Они очень классные, и когда я предложила у нас выступить, они сразу согласились. Я говорю: «Вы представляете, как люди обалдеют, когда это увидят?» Я прислала Тарасу (Уманскому, гитаристу коллектива) а капелла и предложила накидать аранжировку на «Ты меня не ищи». Он прислал, и я обалдела от того, как это нереально круто. А на выступлении вообще начался слэм (развлечение, популярное среди поклонников тяжёлой музыки: посетители концертов наскакивают друг на друга, выплёскивая так энергию — прим. «Рамблера»). Откликов было очень много, так что мы в ближайшее время выпустим студийную версию.

«Не тратьте время на придурков»: о новых релизах и главных песнях «Вируса»

Представьте, что мы собираем капсулу времени на сто лёт вперёд. Какую песню «Вируса» вы бы туда положили и почему?

Ольга: Думаю, раз песня «Ручки» из года в год звучит на утренниках и в школах, то нужно отправить именно её. Её целевой возраст не изменился: прошло 27 лет, а дети до сих пор считают её своей. Хотя те, кто вырос, всё равно приходят на концерты и тоже поют каждое слово. Раз у песни нет возраста, то она выдержит и тест временем.

© Предоставлено менеджментом артистов

Юрий: А я бы отправил «Ты меня не ищи». Мы не думали, что она станет хитом, но её выбрали люди.

Ольга: Значит, отправим две. А что делать?

Если бы вы могли отправить себе сообщение в прошлое, то что бы сказали?

Ольга: «Не трать время на придурков!» Если где-то не складывается, нужно пробовать, пробовать, пробовать, но если не получается — иди дальше. Время — слишком ценный ресурс.

«Вирус» — российская группа, возникшая в Зеленограде в 1999 году. Исполняет преимущественно танцевальный электронный поп. Первое время музыкантов поддерживали продюсеры Игорь Селиверстов и Леонид Величковский, но с 2008-го «Вирус» решил развиваться независимо. Коллектив получил широкую известность благодаря хитам «Ручки» и «Ты меня не ищи», вышедшим в нулевые. Сегодня в состав команды входят вокалистка Ольга Лаки и диджей-аранжировщик Юрий Ступник.

