Названы победители Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026»

В Москве объявили лауреатов премии «Виктория-2026». Торжественная церемония прошла 14 марта на площадке Live Арена.

Группа AY YOLA

Главные награды получили те, кого выбрали члены Академии российской музыки, сообщается в пресс-релизе. Организаторы подчёркивают, что решение всегда остаётся за профессионалами отрасли.

Лучшей певицей года признали Ани Лорак с песней «Мужчина мой». В номинации «Певец года» победу одержал Дима Билан благодаря композиции «Горький дождь». Эта же работа принесла ему победу за лучшее видео и стала «Песней года».

Среди групп отличились AY YOLA и коллектив «Бонд с кнопкой». Они победили в номинациях «Поп-группа» и «Рок-группа» соответственно. Поэтом года назвали Михаила Гуцериева, автора текста «Горького дождя». В хип-хопе лучшим стал Егор Крид. Награду он получил за трек Malo и дуэт с Бастой «Завтра».

Саундтрек года написал Антон Беляев. Григорий Лепс и Лёша Свик победили в номинации «Городской романс». Танцевальным хитом стала композиция «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto.

Звание композитора года разделили Леонид Агутин и Максим Фадеев. Агутин также получил награду за лучший концерт в «Лужниках». Особый приз за вклад в культуру вручили Николаю Расторгуеву.

Вечер посетили Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Николай Басков, Игорь Крутой и многие другие. Премия существует с 2015 года. Её основали Михаил Гуцериев, Игорь Крутой и Юрий Костин. За это время лауреатами стали более сотни музыкантов.

