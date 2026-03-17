Стало известно, сколько Валерия может заработать на юбилейном концерте

Российская певица Валерия может заработать более 16,5 миллиона рублей на своём юбилейном концерте в Москве. Выручка будет такой при условии полной продажи всех билетов.

Праздничное выступление в честь 58-летия артистки состоится 17 апреля. Концерт пройдёт на площадке «Барвиха Luxury Village», которая вмещает около 500 зрителей.

Цены на билеты уже известны. Самые недорогие места за столиками в конце зала стоят от 10 тысяч рублей. Билеты за столики поближе к сцене обойдутся от 15 до 35 тысяч. Для зрителей подготовили разные категории в VIP-ложах, цена там варьируется от 10 до 60 тысяч рублей. Сидеть в первых рядах стоит дороже всего — от 60 до 70 тысяч рублей за место. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Продажи идут очень активно. За месяц до концерта было реализовано уже более 90% билетов. Если оставшиеся места раскупят, общая выручка превысит 16,5 миллиона рублей.

Валерия (Алла Перфилова) является народной артисткой России. За свою карьеру она выпустила множество хитов и собирала полные залы по всей стране. Ранее она дала эксклюзивное интервью «Рамблеру».

