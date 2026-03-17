Рок не умер, он трансформировался: почему сегодня востребованы хиты нулевых

Радиостанция ROCK 95.2 FM с начала 2026 года обновила формат: теперь половина эфира отдана хитам нулевых, в остальное время звучат легендарные треки 70-х, 80-х и 90-х, причём только популярные композиции. Программный директор ROCK FM Александр Фуковский подвёл первые итоги смены музыкального формата и рассказал, как на это отреагировали слушатели.

© Пресс-служба «Мультимедиа холдинга»

Радиостанция ROCK FM не столько изменила формат, сколько его актуализировала. Редакция хотела сохранить верность классике, но при этом дать больше пространства для новых имён, которые ранее никогда не звучали в их эфире. Таким группам, как 30 Seconds To Mars, System Of A Down, Rammstein, Arctic Monkeys, Korn, Slipknot и другим, рассказал Александр Фуковский. Главная цель — сделать эфир более динамичным и разнообразным, чтобы он отражал и богатое наследие рока, и его современное звучание.

«Свежие рейтинги показывают положительную динамику. Охват аудитории вырос на 12% в возрастной группе 25–40 лет за первый месяц после изменений. И это только начало. Плейлист создаётся коллегиально: музыкальная редакция отбирает треки, ориентируясь на исследования о предпочтениях аудитории и, конечно, на собственный вкус. Главный критерий — это рок, это круто, и это должно звучать органично в нашем эфире», — отметил программный директор ROCK FM.

В редакции сообщили, что особый интерес слушателей вызывает рубрика «Герой недели», где ведущий Александр Нуждин рассказывает об уникальных фактах из жизни легенд рока, в разработке цикл передач «КиноРок», в которых аудитория узнает об истории создания песен из известных кинофильмов. В эфир продолжает выходить постоянная программа «РокПост» с интересными новостями из мира рок-музыки.

По словам Александра Фуковского, к смене формата слушатели отнеслись по-разному: кто-то из давних поклонников радиостанции воспринял изменения настороженно, но многие поддержали идею.

«Наши слушатели понимают, что для сохранения жанра нужно привлекать новую аудиторию. И это нас очень радует! Мы видим рост прослушиваний в стриминговых сервисах среди тех, кому 18–25 лет. Зумеры действительно интересуются историей рока, в том числе и эпохи нулевых. Им нравится открывать для себя группы, которые были популярны до их рождения. Мы стараемся делать так, чтобы знакомство с классикой было не скучным уроком истории, а увлекательным путешествием», — отметил Александр Фуковский.

Радиостанция сохраняет баланс между энергией классического рока и ностальгией по золотым временам 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х. Это музыка целого поколения, которому сегодня 35–50 лет, продолжает разговор программный директор. А что же дальше? Есть распространённое мнение, что нулевые — последняя большая гитарная эпоха, после которой не было сильных групп.

«Я с таким мнением не совсем согласен. Нулевые действительно были мощным периодом для русского рока: появилось много ярких команд, которые собирали стадионы. Но говорить, что после них «всё кончилось», несправедливо. Просто сейчас другое время: меньше стадионов, больше клубов и онлайн-продвижения. Сильные группы есть и сейчас, просто они играют для другой аудитории и по другим правилам. Рок не умер, он трансформировался», — сказал Александр Фуковский.

В редакции радиостанции рассказали, что в соцсетях люди обсуждают, спорят, пишут о новом плейлисте, а это значит, что они вовлечены. Официальная презентация формата прошла в одном из столичных баров: пришло много старых друзей, были и новые лица, прозвучали отличные живые сеты трибьютов групп нулевых: Jolly Green (Oasis), Funberries (The Cranberries), Special G (Placebo).

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

