ZXKAI — No Batidao: текст песни, перевод, интересные факты, слушать трек, ремиксы

No Batidão — это энергичный трек в жанре бразильский фонк, который мгновенно приковывает внимание своим тяжёлым, пульсирующим битом и минималистичным, но цепляющим вокалом. Композиция вышла в сентябре 2025 года и быстро нашла отклик у слушателей, которым нравятся современная клубная музыка и эксперименты на стыке бразильского танцевального звука и агрессивного фонка. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении стриминга.

ZXKAI — No Batidao: текст песни

Текст песни исполнен на португальском языке. Композиция строится на повторяющихся ритмичных фразах, обращённых к танцующим.

E-ela desce, ela sobe no baile é pressão

Mina linda, perigosa rouba meu coração

Vai quicando, vai jogando não pede a razão

No batidão, no batidão só por a tentação

Ela desce, ela sobe no baile é pressão

Mina linda, perigosa rouba meu coração-ão

Ela desce, ela sobe no baile é pressão

Mina linda, perigosa rouba meu coração

Ela desce, ela sobe no baile é pressão

Mina linda, perigosa rouba meu coração

Vai quicando, vai jogando não pede a razão

No batidão, no batidão só por a tentação

Desce, ela sobe no baile é pressão

Mina linda, perigosa rouba meu coração

Ela desce, ela sobe no baile é pressão

Mina linda, perigosa rouba meu coração

Ela desce, ela sobe no baile é pressão

Mina linda, perigosa rouba meu coração

Vai quicando, vai jogando não pede a razão

No batidão, no batidão só por a tentação

ZXKAI — No Batidao: перевод текста

Она приседает, она поднимается — на вечеринке жарко,

Красивая девушка, опасная, украла моё сердце,

Всё виляет, всё движется, не спрашивая разрешения,

Под бит, под бит, просто ради соблазна.

Она приседает, она поднимается — на вечеринке жарко,

Красивая девушка, опасная, украла моё сердце,

Она приседает, она поднимается — на вечеринке жарко,

Красивая девушка, опасная, украла моё сердце.

Она приседает, она поднимается — на вечеринке жарко,

Красивая девушка, опасная, украла моё сердце,

Всё виляет, всё движется, не спрашивая разрешения,

Под бит, под бит, просто ради соблазна.

Вниз, она поднимается — на вечеринке жарко,

Красивая девушка, опасная, украла моё сердце,

Она приседает, она поднимается — на вечеринке жарко,

Красивая девушка, опасная, украла моё сердце.

Она приседает, она поднимается — на вечеринке жарко,

Красивая девушка, опасная, украла моё сердце,

Всё виляет, всё движется, не спрашивая разрешения,

Под бит, под бит, просто ради соблазна.

ZXKAI — No Batidao: история создания

Трек No Batidão вышел 5 сентября 2025 года. Его записали два исполнителя: ZXKAI и slxughter. В открытых источниках нет информации о том, кто именно написал слова песни, но для бразильского фонка это обычное дело — артисты часто работают вместе и сами занимаются созданием битов.

Песня вошла в одноимённый альбом No Batidão. По звучанию это смесь зажигательного бразильского танцевального стиля с более мрачными и тяжёлыми элементами фонка. Такие эксперименты сейчас особенно популярны у молодых независимых артистов и лейблов — так называют компании, которые выпускают музыку и помогают продвигать её в интернете.

Композиция завирусилась в соцсетях, в частности в TikTok. Под неё снималось большое количество танцевальных челленджей.

ZXKAI — No Batidao: интересные факты

1. Главный герой — ритм. Название трека переводится как «Под бит» или «В ритме». В песне нет сложного сюжета или глубоких текстов — её сила в тяжёлом, повторяющемся бите, который создаёт ощущение танцевального транса. Слова здесь работают как простые, запоминающиеся команды, призывающие двигаться.

2. Образ «опасной красотки». В центре внимания — девушка, которую автор называет красивой и опасной («Mina linda, perigosa»). В мире бразильских вечеринок (байле-фанк) это не про криминал, а про уверенную в себе девушку, которая привлекает всеобщее внимание и чувствует себя хозяйкой танцпола.

3. Популярность замедленных версий. Как и многие треки в стиле фонк, No Batidão стал ещё популярнее в замедленных версиях (их называют slowed или super slowed). Такие версии подчёркивают низкие басы и делают звучание более плотным и тягучим. Их можно найти на всех музыкальных платформах, и у них тоже десятки тысяч прослушиваний.

ZXKAI — No Batidao: ремиксы

Самая известная версия трека — No Batidão (Super Slowed). В отличие от оригинала, здесь звучание специально замедлили, чтобы сделать акцент на низких частотах. Получилась более плотная, мрачная и «качающая» атмосфера, которую так любят поклонники фонка. Этот ремикс вышел чуть позже основной песни.

