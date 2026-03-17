«Хватало на лаваш и воду»: Максим рассказала, как выживала на заре карьеры

Певица Максим откровенно рассказала о первых днях в Москве, когда она начинала свой путь к славе. Звезда вспомнила, что после переезда из Казани ей пришлось столкнуться с серьёзными трудностями, но они не сломили ее энтузиазм.

© Соцсети певицы Максим

Первые восемь дней артистка жила прямо на вокзале. По словам певицы, она не воспринимала это как лишения, а наоборот, радовалась новой свободе. В родном городе Максим уже была известна: работала в филармонии, гастролировала, ее песни звучали на радио. В столице же все пришлось начинать с нуля, но молодость и жажда перемен помогали справляться.

Чтобы заработать на жизнь, будущая звезда пела в переходах. Этого хватало лишь на самое необходимое.

«Я подружилась с ребятами и выступала с ними в переходе. Хватало на лаваш и на воду, — поделилась Максим в интервью kp.ru. — Для моего молодого организма этого было достаточно».

Днём же певица усердно училась: она писала диплом от руки в библиотеке, так как у нее не было компьютера. Несмотря на скромный быт, защита прошла блестяще — девушка получила пятерку. К тому моменту у нее уже вышел хит «Трудный возраст», и статус лидера продаж помог ей на экзамене.

Максим (настоящее имя — Марина Абросимова) — российская поп-певица, автор песен. Стала известна в середине 2000-х годов благодаря песням «Трудный возраст», «Нежность» и «Знаешь ли ты». Является обладательницей ряда музыкальных премий.

Аварии, алкоголизм и кома: трагедии и радости певицы МакSим